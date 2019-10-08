В немецком городе любому желающему предлагают бесплатную квартиру на целый месяц 1 8.10.2019, 12:16

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Заявки на проживание отправило уже больше 150 человек.

Власти немецкого города Гёрлиц, который находится на границе с Польшей, предлагают всем желающим поучаствовать в программе «Тестирование города». Всем участникам предоставят бесплатную квартиру на один месяц и возможность трудоустроиться. Таким образом муниципалитет пытается «оживить» городок, население которого стремительно сокращается. Сообщает об этом stadt-auf-probe.ioer.eu.

Как пишет xt.ht, Гёрлиц считается одним из немногих городов Германии, который сохранил свою историческую застройку. Он стал популярной локацией для съемок множества фильмов, в том числе голливудских. Город ежегодно посещает 140 тысяч туристов. Однако за время воссоединения Восточной и Западной Германии населения города сократилось на 25%. Кроме кризиса в демографии, есть и проблема с заработной платой: здесь она одна из самых низких по стране.

Сегодня заявки на проживание отправило уже больше 150 человек. 2/3 заявок — это предложения от жителей немецких мегаполисов и граждан других стран — Венгрии, Чехии, США, Британии.