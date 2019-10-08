«Тунеядская база» так и не смогла заработать 19 8.10.2019, 13:38

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Фото: bortnikau.livejournal.com

Правительство вынуждено перенести введение полных тарифов на отопление.

Срок оплаты «тунеядцам» отдельных коммунальных услуг по полным тарифам переносится на 1 мая 2020 года. Это предусмотрено постановлением правительства №682 от 7 октября 2019 года, сообщил журналистам первый заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси Андрей Лобович, передает корреспондент БелТА.

Такое решение принято в целях недопущения необоснованных случаев начисления увеличенной платы за указанные услуги гражданам.

Замминистра заявил, что сведения для формирования базы граждан, не занятых в экономике, поступают почти из 50 источников. В этой связи необходимо обеспечить проведение дополнительных мероприятий по актуализации сведений, содержащихся в ведомственных информационных ресурсах.

Выявлена потребность в доработке системы учета потребителей газа, а именно проведение организационных и технических мероприятий, обеспечивающих оперативный обмен информацией.

Доработка ведомственных информационных ресурсов в части улучшения качества содержащихся в них информации требует дополнительного времени.

Напомним, что работающие за границей белорусы автоматически попадают в «тунеядцы».

Не раз заявлялось о том, что «тунеядцы» будут оплачивать и другие услуги, которые субсидируются государством, а «незанятых в экономике белорусов» пугали ЛТП.

Напомним, что предыдущая версия «тунеядского декрета» вызвала массовые протесты, которые эксперты называют самыми масштабными в Беларуси со времен «перестройки».

«Тунеядская база» была официально запущена с 1 декабря 2018. Работа над базой велась долгое время. В руки комиссий попало много личной информации о белорусах. Зафиксированы случаи, когда в базу попадали люди, которые не имеют никакого отношения к декрету о «тунеядцах». Более того — давно умершие люди, школьники, пенсионеры.

Информацию о «тунеядцах» собирали учителя в школах, МЧС, МВД, ЖКХ. Но и этого оказалось недостаточно для того, чтобы «тунеядская база» заработала в полной мере.