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Трамп выдвинул ультиматум Турции

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  • 8.10.2019, 13:49
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Трамп выдвинул ультиматум Турции
Фото: Reuters

США могут «свести на нет» турецкую экономику, если Анкара перейдет красную линию в Сирии.

Президент США Дональд Трамп выступил с резким предупреждением, заявив, что американские войска не будут препятствовать ожидаемой атаке Турции на курдов, и одновременно пригрозив разрушить турецкую экономику, если Анкара зайдет слишком далеко, сообщает «Голос Америки».

«Если они выйдут за рамки того, что мы считаем гуманным, на них может обрушиться гнев опустошенной экономики», – сказал он в беседе с журналистами в понедельник.

Союзники президента в Республиканской партии выразили возмущение по поводу возможного отказа от поддержки сирийских курдов, которые вместе с американскими войсками боролись с «Исламским государством».

Отвечая на вопрос «Голоса Америки» об опасениях в обеих партиях о том, что Трамп, фактически, расчищает путь к массовому истреблению курдов в Сирии турецкими силами, высокопоставленный представитель администрации заявил, что действия США нельзя рассматривать, как «зеленый свет», и подобные утверждения являются «безответственными».

«Нам пора выбираться из этих нелепых бесконечных войн, многие из которых являются межплеменными [конфликтами], и вернуть наших солдат домой. Мы будем воевать, если это пойдет нам на пользу, и воевать только для того, чтобы победить», – написал Трамп в Твиттере в понедельник.

Однако на фоне широкой критики Трамп в понедельник, похоже, отказался от шагов, в которых усматривалось его согласие на военные действия Турции на севере Сирии.

«Я уже решительно заявлял об этом ранее и лишь повторю, что если Турция сделает что-то, что я, со своей великой мудростью, которой нет равных, посчитаю недопустимым, то я полностью уничтожу и сведу на нет экономику Турции. (Я уже делал это раньше!)», – написал Трамп в Твиттере.

Представители Пентагона и Госдепартамента выступили против таких шагов со стороны Турции.

«Любая несогласованная военная операция Турции вызовет серьезную озабоченность, поскольку она подорвет наши общие интересы по обеспечению безопасности на северо-востоке Сирии и нанесению необратимого поражения «Исламскому государству», – заявил представитель Пентагона коммандер Шон Робертсон в письме «Голосу Америки».

В понедельник Турция нанесла воздушные удары по предполагаемым позициям Рабочей партии Курдистана в Иракском Курдистане, сообщили «Голосу Америки» несколько источников.

Один источник описал их как «ежедневные удары» Турции в этом районе, но добавил, что их цель, вероятно, состоит в том, чтобы «прощупать почву» перед дальнейшими действиями в Сирии.

Представитель Пентагона, выступая на условиях анонимности, сообщил «Голосу Америки», что на минувших выходных министр обороны Майк Эспер обсуждал ситуацию на севере Сирии с членами команды национальной безопасности, в которую входят глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли, госсекретарь Майк Помпео, советник по национальной безопасности Роберт О’Брайен и президент.

«Министерство обороны четко дало понять Турции, как это сделал и президент, что мы не одобряем турецкую операцию на севере Сирии», – заявил помощник министра обороны по связям с общественностью Джонатан Хоффман.

«Вооруженные силы США не будут поддерживать такую операцию или участвовать в ней», – добавил он.

Аналогичную позицию выразил высокопоставленный представитель Госдепартамента.

«Мы считаем эту операцию очень плохой идеей. Мы не думаем, что она повысит безопасность в борьбе с "Даиш" ("Исламским государством") для Турции или жителей северо-востока Сирии», – сказал дипломат.


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