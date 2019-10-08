Николай Статкевич — украинцам: Не верьте Лукашенко с его помощью 5 8.10.2019, 13:55

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Николай Статкевич

Белорусские войска не могут быть миротворцами на Донбассе.

В сентябре правительства РФ и Беларуси согласовали программу экономической интеграции двух государств, которая предусматривает частичное объединение их экономических систем до января 2021 года. Программа, в частности, предусматривает создание единых Налогового и Гражданского кодексов и единого внешнеторгового режима, централизованного регулирования топливной сферы и других отраслей. О ситуации в Беларуси журналисты украинского сайта expres.online поговорили кандидатом в президенты от Белорусского Национального Конгресса Николаем Статкевичем.

- Сейчас в стране идет кампания по случаю так называемых парламентских выборов. Бюллетеней на «выборах» не считают, ведь результаты известны заранее. Поэтому избирательные комиссии объявляют победителями назначенных властью лиц, а наблюдатели не имеют права контролировать подсчет бюллетеней.

Но предвыборный период дает немного больше свободы, поскольку обычно разрешения властей на проведение массовых акций оппозиционерам получить невозможно. А если такое разрешение власть и дает, то местом проведения митинга может быть, например, какой-то участок парка, где выгуливают собак. Нарушителей запретов наказывают, даже могут бросить за решетку. Я в свое время получил 15 суток ареста за призыв к молитве возле храма, когда власть сломала кресты на могилах жертв сталинского режима в Куропатах.

- А что происходило в воскресенье на площади Свободы в Минске?

- Я воспользовался избирательной кампанией и в ее рамках организовал митинг. Собралось около 350 человек. Суммарно я провел 20 таких митингов по всей Беларуси. В Минске мы выступили за независимость Беларуси и против ее интеграции с Россией. Одним из наших лозунгов был «Пока ты спал, Лука родину продал!».

К слову, сегодня антирейтинг Лукашенко составляет 90 процентов, особенно в провинции. Но подконтрольные власти СМИ убеждают людей, что его все поддерживают.

- А как в Беларуси реагируют на возможную интеграцию страны с Россией?

- 55 процентов белорусов выступает за союз с Россией. Речь идет о сохранении отношений, которые и сейчас существуют между двумя государствами. То есть нет границы, белорусские предприятия имеют доступ к рынкам России. Сегодня белорусская промышленность в основном ориентирована на Москву, немного на Украину и другие государства СНГ. В ЕС она не конкурентоспособна. Белорусы понимают, что без российских дотаций, которые сейчас составляют 12 процентов ВВП, модель экономики страны, которую создал Лукашенко, будет разрушена за несколько месяцев.

25 процентов белорусов за ингерацию с ЕС, а за вхождение страны в состав России — менее полутора процента граждан. Но сейчас сложилась такая ситуация, что Россия предлагает взамен денег, которые дала Лукашенко, аннексировать страну. Надеюсь, что белорусы такого не допустят.

- Лукашенко готов этому противостоять?

- Он кричит, что никогда не отдаст независимость страны. Но это только слова. Ведь он ничего не делает для реальной ее защиты. Например, не внедряет экономические реформы, которые сделали бы экономику страны конкурентоспособной. С каждым годом Путин повышает для Беларуси стоимость нефти. А весь экспорт Беларуси в страны ЕС — это нефтепродукты, изготовленные из российской нефти. Если она будет дорогой, то производство бензина и дизеля станет нерентабельным.

Поэтому уже вскоре Лукашенко придется согласиться на интеграцию с Россией или столкнуться с социальным бунтом. Рано или поздно Путин его в этом вопросе дожмет. Поэтому наши патриоты должны готовиться защищать независимость страны.

За красивым фасадом Беларуси на самом деле скрывается бедность и отчаяние ее граждан. И когда мы узнаем, что в Украине кто-то увлекается Лукашенко, называет его «батькой», хочется покрутить пальцем у виска. Украинцы, вы с ума сошли?

- В последнее время Лукашенко пытается стать миротворцем в войне между Украиной и Россией. Как думаете, стоит ли нам ему доверять?

- Таким образом Лукашенко пытается получить дополнительные козыри в беседах с Путиным, хочет показать ему свое влияние, чтобы он оставил Беларуси хотя бы номинальную независимость. Якобы независимые белорусские войска будет выполнять миротворческую миссию в Донбассе.

Однако на самом деле в белорусской армии политик номер один — это Владимир Путин. Потому что военные и силовые структуры воспитывались и дальше воспитываются в идеологии русского мира. Они выступают за интеграцию с Россией, больше верят Путину, чем Лукашенко.

Это беда Беларуси, поскольку ее армия не развалилась, как это было с украинским войском в 2014 году, но она не является белорусской. Поэтому я советовал бы не верить Лукашенко с его якобы помощью Украине миротворцами. Поскольку вы можете получить большие проблемы.