Белорусские правозащитники вступились за журналиста из Таджикистана 8.10.2019, 15:59

Фарход Одинаев

Минск хочет передать Фархода Одинаева на родину, где ему грозит тюрьма.

Правозащитные организации обратились к белорусским властям с просьбой не выдавать Таджикистану журналиста и гражданского активиста Фархода Одинаева, сообщает ПЦ «Весна».

Под обращением подписались Amnesty International, Ассоциация мигрантов Центральной Азии, Ассоциация «Права человека в Центральной Азии», Freedom House, Human Rights Watch, Норвежский Хельсинкский комитет, Freedom Now, Human Constanta, Правозащитный центр «Весна» и «Репортеры без границ».

Фарход Одинаев был задержан 25 сентября в пункте пропуска «Каменный лог» на беларусско-литовской границе. У себя на родине журналист обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса Таджикистана, в том числе в членстве в запрещенной организации. Уголовное дело было возбуждено в октябре прошлого года.

Правозащитная организация «Human Constanta» сообщила Радио Свобода (Радио Озоди), что Таджикистан запросил белорусские власти арестовать и экстрадировать Одинаева в Таджикистан. По закону в течение 40 дней генеральная прокуратура Беларуси будет рассматривать запрос на выдачу Одинаева Таджикистану.

Фарход Одинаев имеет таджикское и российское гражданство. В последнее время, как утверждают соратники, он проживал в Подмосковье и не занимался активной политической деятельностью. Одинаев в 2013 году создавал в Москве ТВ «Сафо». Оно просуществовало с августа по ноябрь и было закрыто из-за давления таджикских властей.

Правозащитники просят не допустить выдачи журналиста Таджикистану, где ему, по их мнению, угрожают пытки и жестокое обращение.