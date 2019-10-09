Отсрочка для «тунеядцев»: у кого сдали нервы? 1 9.10.2019, 8:07

Протесты 2017 года сыграли свою роль.

В Беларуси так и не смогла в полную силу заработать «база тунеядцев»: срок оплаты «тунеядцами» коммунальных услуг по полным тарифам переносится на 1 мая 2020 года.

Напомним, что с 1 октября «не занятые в экономике» должны были платить за газоснабжение и теплоснабжение по 100%-ным тарифам.

Замминистра труда и социальной защиты Беларуси Андрей Лобович объяснил «отсрочку» для «тунеядцев» тем, что якобы не получилось обработать все сведения о незанятых в экономике гражданах. По словам чиновника, они поступают почти из 50 источников.

Ситуацию для Charter97.org комментирует активистка профсоюза РЭП из Гомеля, известная своей борьбой с «тунеядским» декретом, Мария Тарасенко.

- Ради того, чтобы найти всех «тунеядцев», власти отправляли ходить по квартирам работников ЖЭС, МЧС, учителей. Министерством образования также была создана «база учащихся» для обмена информацией с Минтруда. Почему у властей так ничего и не получилось?

- В этой ситуации ничего и не получится. Во-первых, сама база изначально создавалась очень небрежно. Туда вносили абсолютно всех, в том числе уже умерших людей. Туда записывали и мам в декрете, и людей предпенсионного возраста. Сначала «нарисовали» 500 тысяч, потом они пытались отсортировать и снизили до 425 тысяч.

Известно очень много коллизий – например, когда присылали повышенные счета и предупреждения о том, что «вы находитесь в базе незанятых в экономике» людям, которые находятся на пенсии уже более 20 лет. Были такие вопиющие случаи.

Власти ведут какую-то странную игру, у них нет четкого алгоритма. Хотя в то же время они как-то смогли найти в Железнодорожном районе Гомеля, в котором я проживаю, среди собственников жилья примерно 170 человек «не занятых в экономике».

Возможно, что их собранные ими же данные не устраивают – слишком много людей стало обращаться в комиссии, чтобы их исключили из базы. Какую власти выдадут свою цифру «тунеядцев» в следующий раз, непонятно.

Во-вторых, власти увидели, что все-таки есть сопротивление этому безобразию. И как говорят независимые правозащитники, юристы из профсоюза РЭП, со временем весь этот декрет просто сойдет на нет.

Сейчас же просто идет игра на нервы. Сначала они заварили эту кашу, людей напрягли, а сейчас решили «ослабить поводок». Политика кнута и пряника: мы держали поводок, натягивали, а теперь его ослабим. Может, у кого-то из них сдали нервы. А может, они для нас хотят создать для нас нервную обстановку.

Поэтому ни в коем случае не нужно расслабляться и думать, что все пройдено. Нужно смотреть, что власти предпримут дальше. Я думаю, что происходившие в 2017 году протесты и громкие дела, выигранные профсоюзом РЭП, сыграли в этом свою роль.

- Могут ли требовать компенсации те граждане, умершие родственники которых тоже были включены в «базу»?

- Эти дела нельзя оставлять без внимания. Родственники обязаны требовать, чтобы привлекали к ответственности тех чиновников, которые ведут себя подобным образом. Они должны отвечать за свои поступки, за те претензии, которые они решили предъявить умершим людям. Эти случаи нельзя спускать на тормозах и замалчивать. А они ограничиваются сухими извинениями из Министерства соцзащиты, куда люди писали, чтобы от них просто отвязались.

На бумаге можно написать все, что угодно, а вы посмотрите этим людям в глаза! От человека, которого уже давно нет, они требовали, что ему надо трудоустроится. Родственникам в таких ситуациях нужно доводить дело до логического конца – требовать компенсацию. Иначе через некоторое время они опять начнут слать циничные «письма счастья» - гарантий нет. Опять они будут ссылаться на какие-то сбои. А когда это дело пройдет через суд, может быть, у них в голове что-то и отложится.

- Есть ли, по вашему мнению, еще какие-то причины «отсрочки» для «тунеядцев»? Можно ли говорить о том, что власти не решились на такой шаг во время «вакханалии», под которой Лукашенко понимает «парламентские» и «президентские выборы»?

- Честно говоря, я не думаю, что это играет какую-то роль. Всем давно известно, что «выборов» у нас нет. Власть не слишком заботится о своей репутации. Если бы заботилась, она не выдавала бы подобные декреты. Сколько было громких дел — а в отставку никто не подает.

- Как вы считаете, будут ли 100%-е тарифы введены в мае 2020 года или у властей появятся новые «поводы» для отсрочки?

- Трудно сказать, введут или вновь сделают отсрочку. Здесь, опять же, будет происходить игра нервов. Властям нужно время для принятия каких-то решений. Не факт, что они не хотят в очередной раз «подкорректировать» базу данных. Склоняюсь к тому, что введение новых тарифов после 1 мая 2020 года все-таки состоится.

- Во время работы над «базой» в комиссии попало много личной информации о белорусах. Что делать людям, права которых были нарушены?

- Людям нужно отстаивать свои права. Необходимо обращаться к независимым юристам, профсоюз РЭП помогает людям, которые попали в подобные ситуации. Мы не одиноки в этой борьбе, в этой ситуации. Есть люди, которые готовы помочь - надо к ним обращаться и не спускать все на самотек. Это очень важно, когда есть квалифицированная правовая помощь.

Во-вторых, мы должны показать властям, что белорусы - не безмолвные, не склоняющиеся перед декретом существа, что мы — люди. И поступать так с нами так не позволим. Потому что дальше будет только хуже. Чувство человеческого достоинства еще никто не отменял.

- Вы известны как «защитница тунеядцев» в Гомельской области. По вашему мнению, если бы 100%-е тарифы были введены в начале отопительного сезона, насколько сильным было бы возмущение у людей?

- Возмущение было бы очень сильным. Это повышение очень сильно било бы по бюджету каждой конкретной семьи. Это бы спровоцировало очередную волну недовольства. Я не знаю, в каком бы это виде выплескивалось, но протест наверняка бы был.

Интерес к этой теме очень высокий. Это видно, в том числе, и по реакциям людей в социальных сетях, и по публикациям в прессе. Специальные тарифы для «тунеядцев» — очень популярная и болезненная тема на данный момент, учитывая нашу сложную экономическую ситуацию.

Сейчас много предприятий сокращает своих работников, закрывается. У нас в Гомеле закрылся завод «Химизделия». Там работало около 200 человек. Это еще плюс две сотни в армию «тунеядцев».

Даже те люди, которые работают, говорят, что найти работу в областных центрах очень сложно. Особенно людям старше 40 лет: в нашей стране это звучит как приговор. Никуда не возьмут, даже если имеешь хорошее образование и опыт работы. Человек в таком возрасте, кроме профессионального, имеет еще и жизненный опыт, но он никому не нужен. И он становится заложником декрета о «тунеядцах», с него требуют повышенную коммуналку. С такой ситуацией мириться нельзя, и отсрочка — это не выход, надо добиваться полной отмены этого декрета.