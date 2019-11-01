Опровергнут популярный миф о Земле 1.11.2019, 22:37

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Международная группа ученых бросила вызов устоявшимся представлениям о земной коре.

Они предлагают пересмотреть ту концепцию, согласно которой потоки мантии вызывают движение континентов, поскольку реальная картина, на их взгляд, гораздо сложнее. Кратко об исследовании рассказывает издание Science Alert, передает lenta.ru.

Исследователи создали трехмерную модель планеты, аналогичной Земле, и пронаблюдали за ее развитием в течение времени, аналогичному 1,5 миллиарда лет. Оказалось, что верхний слой мантии, в котором присутствуют конвективные потоки, не только способствует перемещению плит, но и сам перемешивается с внутренней неровной поверхностью земной коры. Оба этих процесса влияют на деформацию земной поверхности.

20-40 процентов земной коры действительно приводятся в движение потоками в мантии, однако оставшаяся часть «сопротивляется» им. Толстые континентальные плиты сдвигаются из-за глубокой конвекции, образуя суперконтиненты. Распад последних способствует опусканию плит, что создает новые мантийные потоки.