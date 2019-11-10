Французские ученые разгадали одну из главных тайн планеты Земля 4 10.11.2019, 10:13

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Она связана с движением тектонических плит.

Сложно поспорить с мнением о том, что планета Земля — это идеальное место для жизни человека в Солнечной системе и обозримой нам Вселенной. Но, в некоторых аспектах, человеку безопаснее было бы поселиться, скажем, на Луне, пишет nv.ua.

Эти аспекты — движение тектонических плит Земли, которые иногда могут нести разрушительные последствия для всего живого на нашей планете.

На днях ученые из Франции и Италии опубликовали исследование о своей компьютерной модели, которая имитирует процессы формирования и разрушения рельефа на Земле. Оказывается, что глубоко под слоем почвы существует монолитная система, которая отвечает сперва создает материки, а через некоторое время уничтожает их. Земная кора и мантия — это единая система, которая функционирует сообща, утверждают ученые.

В это вряд ли поверят адепты теории плоской Земли, но относительно недавно (примерно 200−400 млн лет назад) вся суша на нашей планете была объединена. Если представить, что в то время были люди, дороги, автомобили и топливо, — наши далекие предки могли бы в буквальном смысле проехать от края до края Земли.

Ныне существующие шесть континентов тогда были объединены в один суперконтинент — Пангея, окруженный единственным древним океаном Панталасса. Позже Пангея распалась на Лавразию (современная Северная Америка и Евразия) и Гондвану (современная Африка, Южная Америка, Антарктида и Австралия), а затем из них сформировались уже привычные нам материки.

Конечно, человек живет и изучает слишком мало, чтобы заметить существенные изменения в строении материков, но, очевидно, с нами или без, через миллионы лет Земля уже не будет такой, какой мы знаем ее сейчас.

Некоторые незначительные движения тектонических плит происходят и сейчас, что в зоне их стыка на поверхности Земли выливается в серьезные землетрясения, цунами и огромные расколы в земной почве.

Что узнали ученые?

Фото: NASA / JPL-Caltech

Согласно разработанной компьютерной модели, ядро и внешнюю кору Земли, которые отвечают за движение плит и разъединение материков, балансирует мантия, которая просачивается на поверхность и формирует новые рельефы.

Чтобы выяснить это, ученые создали модель «виртуальной Земли» с ее вполне реальными характеристиками — температурой на разных уровнях, размером тектонических плит и даже соотношением времени, которое необходимо, для того, чтобы суперконтиненты распались на части. Мощный компьютер воссоздал тектонические процессы, которые происходили на Земле приблизительно за полтора миллиарда лет.

Цифровая имитация Земли продемонстрировала, что кора и мантия действуют сообща: большинство тектонических движений на поверхности виртуальной планеты были вызваны толчками на глубине до 100 км. Мантия, в свою очередь, отвечала за оставшуюся сейсмическую активность, но была особенно активной во времена формирования суперконтинентов.

Ученые говорят, что в этом исследовании мантия и расположенная на ней кора впервые рассматривались как единое целое. Новая модель доказывает, что мантия и кора — это часть единой системы, которая отвечает за движение тектонических плит и изменение рельефа на поверхности Земли.

Результаты работы стали настоящим открытием в мире геологии, поскольку предыдущие несколько десятков лет ученые не могли точно сказать, что именно вызывает движение тектонических плит. Теперь геологи знают, что две трети поверхности Земли и ее коры вызывают движение мантии, которая находится под ней. Их роли менялись во время формирования суперконтинентов, — тогда именно мантия двигала кору.

Фото: Yuri_Arcurs

Авторы исследования говорят, что их модель не идеальна и, в частности, она не учитывает деформацию породы в доисторических период. Это может отразиться на изменении рельефа и движении тектонических плит в реальной жизни.

Тем не менее, компьютерная симуляция была максимально реальной и полностью воссоздавала всю тектоническую структуру Земли, включая зоны субдукции (наплыв одних блоков земной коры на другие), континентальный дрейф, океанические хребты и т. д.

Теперь ученым предстоит перенести свою модель в реальный мир, и с помощью наблюдений доказать, что мантия и кора — это действительно одна согласованная система. Разработанная исследователями модель может пригодиться в будущем для изучения вулканизма, образования литосферных плит и того, как дрейфует мантия относительно движения Земли.

Глубоко копнули

Фото: Imgur

Несмотря на то, что люди отправляют космические аппараты для изучения внутренней структуры Марса, нам предстоит еще многое узнать о том, что находится глубоко под Землей.

Ранее сейсмологи из Калифорнийского университета в Беркли определили, что на глубине от 400 км до 700 км под землей существуют очень резкие рельефные переходы, и там могут быть горные хребты с вершинами, которые выше Эвереста.

Ученые предположили, что такие хребты создает раскаленная магма, которая поднимается из огромных «пузырей» мантии. Изучая сейсмические волны, исследователи обнаружили два таких пузыря, размером с Австралию — под Африкой и под Тихим Океаном.

Вероятно, «пузыри» из мантии сформировали полуостров Индостан около 67 млн лет назад, но сейсмический метод исследования может оказаться ошибочным, а практически человек смог приблизиться к центру Земли всего на 0,2%, — экспериментальная сверхглубокая Кольская скважина в Мурманской области России и уходит внутрь нашей планеты примерно на 12 км.

Именно поэтому существует много разногласий, по поводу ядра Земли, которое представляет из себя раскаленный железный шар, диаметром в 1200 км, который расположен на глубине более шести тысяч километров.

Только в прошлом году ученые из Австралии доказали, что ядро Земли — твердое, но может проявлять эластические свойства, как у золота и платины, а также является геомагнитной основой нашей планеты, без которой не было бы жизни на ее поверхности.