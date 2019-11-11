Нейросеть самостоятельно повторила открытие Коперника 1 11.11.2019, 8:45

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Алгоритму на это потребовалось несколько минут.

Нейросеть под названием SciNet самостоятельно повторила открытие Николая Коперника — создала гелиоцентрическую модель Солнечной системы. Алгоритму на это потребовалось несколько минут, пишет журнал «Нож».

Искусственному интеллекту не понадобились подсказки и модификация данных со стороны людей — использовались только замеры положения Солнца и Марса на небе при наблюдениях с Земли.

Ученые пишут, что смогли отследить «рассуждения» нейросети, которые привели ее к результату. Обычно это невозможно.

Теперь исследователи надеются, что SciNet сможет сделать настоящее открытие и выяснить, почему квантовая физика не может без противоречий объяснять поведение сложных систем.