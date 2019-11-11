В Минске горел цех по производству антифриза и тормозных жидкостей 11.11.2019, 10:37

В воскресенье цех работал сверхурочно.

Вечером 10 ноября в 22:39 минским спасателям на номер "101" позвонил прохожий и рассказал, что на улице Бабушкина горит склад.

Уже через три минуты подразделения МЧС прибыли на место происшествия, сообщает пресс-служба ведомства. Выяснилось, что пожар возник в цехе, где производили охлаждающую жидкость "Антифриз" и тормозную жидкость. Там загорелся бойлер 1995 года выпуска для разогрева технических жидкостей и сами жидкости на площади 10 квадратных метров.

В воскресенье цех работал сверхурочно. В момент возникновения пожара в корпусе был только один работник. Еще до прибытия спасателей он вышел из цеха сам, не пострадал. Пожар был ликвидирован в 23:07.

В результате пожара технологический процесс в цехе был остановлен.

Предполагается, что причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.