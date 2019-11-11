Мировая социал-демократия объявляет год Беларуси 11.11.2019, 12:25

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В Минске прошло заседании комитета Социалистического Интернационала.

В Минске прошло заседание Комитета Социалистического Интернационала по странам СНГ, Закавказья и Причерноморья. В мероприятии приняли участие делегации левоцентристских партий из Азербайджана, Армении, Беларуси, Венгрии, Казахстана, Кыргызстана, России, Украины, а также руководство центрального офиса СИ в Лондоне, пишет hramada.org.

С вступительными докладами выступили генеральный секретарь Социалистического Интернационала Луис Айала (Чили) и сопредседатель Комитета, руководитель «Народнай Грамады» Николай Статкевич.

В течение двух дней представители левоцентристских партий обсуждали ситуацию в своих странах и регионе. Приглашенный на заседание лидер профсоюза РЭП Геннадий Федынич рассказал о репрессиях против независимого профсоюзного движения Беларуси.

Генеральный секретарь СИ Луис Айала, подводя итоги работы Комитета, отметил чрезвычайно высокий авторитет Николая Статкевича в мировом социал-демократическом движении и заявил о поддержке борьбы за свободу и демократию Беларуси.

Белорусский вопрос будет включен в повестку дня Совета СИ - высшего органа объединения, в который входят представители 135 партий социал-демократической направленности со всего мира.

Луис Айала заявил, что СИ использует все свои международные возможности, чтобы следующие белорусские выборы прошли более честно. Следующий год Социалистический Интернационал объявить годом Беларуси.