закрыть
11 ноября 2019, понедельник, 15:36
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Время
Рубрики

Мировая социал-демократия объявляет год Беларуси

  • 11.11.2019, 12:25
  • 1,349
Мировая социал-демократия объявляет год Беларуси

В Минске прошло заседании комитета Социалистического Интернационала.

В Минске прошло заседание Комитета Социалистического Интернационала по странам СНГ, Закавказья и Причерноморья. В мероприятии приняли участие делегации левоцентристских партий из Азербайджана, Армении, Беларуси, Венгрии, Казахстана, Кыргызстана, России, Украины, а также руководство центрального офиса СИ в Лондоне, пишет hramada.org.

С вступительными докладами выступили генеральный секретарь Социалистического Интернационала Луис Айала (Чили) и сопредседатель Комитета, руководитель «Народнай Грамады» Николай Статкевич.

В течение двух дней представители левоцентристских партий обсуждали ситуацию в своих странах и регионе. Приглашенный на заседание лидер профсоюза РЭП Геннадий Федынич рассказал о репрессиях против независимого профсоюзного движения Беларуси.

Генеральный секретарь СИ Луис Айала, подводя итоги работы Комитета, отметил чрезвычайно высокий авторитет Николая Статкевича в мировом социал-демократическом движении и заявил о поддержке борьбы за свободу и демократию Беларуси.

Белорусский вопрос будет включен в повестку дня Совета СИ - высшего органа объединения, в который входят представители 135 партий социал-демократической направленности со всего мира.

Луис Айала заявил, что СИ использует все свои международные возможности, чтобы следующие белорусские выборы прошли более честно. Следующий год Социалистический Интернационал объявить годом Беларуси.


популярное за неделю

Мнение

Поскорее избавляйтесь от власти Лукашенко и Путина
Поскорее избавляйтесь от власти Лукашенко и Путина Олег Сенцов
15 ноября на Октябрьской площади!
15 ноября на Октябрьской площади! Евгений Афнагель
Настало время брать ответственность за будущее страны на себя
Настало время брать ответственность за будущее страны на себя NEXTA
Лукашенко получил щелчок по носу от ЕС
Лукашенко получил щелчок по носу от ЕС Валерий Карбалевич