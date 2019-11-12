Австрийская пресса либо игнорирует, либо критикует белорусского диктатора 15 12.11.2019, 12:29

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О диктаторе написали только две газеты.

Австрийская пресса, судя по анализу свежих публикаций, пока практически не замечает визита Лукашенко. По состоянию на утро 12 ноября сайту «Салiдарнасць» удалось отыскать лишь несколько публикаций. Две из них приезду Лукашенко в Вену посвятила общенациональная газета Oberösterreichische Nachrichten.

Издание напоминает, что одной из тем во время официальных встреч станет вопрос прав человека в Беларуси и, в частности, смертная казнь.

О проблеме смертной казни в Беларуси пишет и региональная газета Vorarlberger Nachrichten.

В сегодняшней статье Oberösterreichische Nachrichten под заголовком «Диктатор, который любит Австрию», Лукашенко называют «незаконнорожденным сыном доярки», который жесткой рукой 25 лет правит своей страной. Газета раскрывает секреты политического долголетия Лукашенко: беспощаден к политическим противникам, создал себе образ «человека из народа».

И заканчивает рассказ о Лукашенко словами о его младшем сыне. Газета называет его сыном личного доктора белорусского руководителя, забравшего мальчика у матери: «Теперь 14-летнего мальчика готовят в его преемники. Власть должна оставаться в семье».