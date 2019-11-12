закрыть
12 ноября 2019, вторник, 22:42
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Хорошая новость
Рубрики

Ученые узнали настоящий возраст реки Нил

  • 12.11.2019, 22:14
Ученые узнали настоящий возраст реки Нил
Река Нил

Нил оказался в шесть раз старше, чем считалось.

Река Нил образовалась по меньшей мере 30 млн лет назад, то есть она в пять раз старше, чем предполагалось раньше. Это следует из результатов исследования международной группы ученых, опубликованного 11 ноября в Nature Geoscience, передает iz.ru.

Ученые из США, Израиля и Италии провели комплексное исследование, чтобы установить возраст Нила.

«Мы изучили древние породы вулканического происхождения, обнаруженные в Эфиопском нагорье, и сравнили их с отложениями со дна Нила в районе его дельты. Проанализированные породы существовали на одной высоте в течение миллионов лет», — приводит Planet Today. Ранее предполагалось, что река Нил появилась около 6 млн лет назад.

Технология компьютерного моделирования установила, что важную роль в появлении реки сыграли мантийные породы.


популярное за неделю

Мнение

Новое поколение должно ответить Лукашенко
Новое поколение должно ответить Лукашенко Арсений Дедок
Большинство белорусов ненавидит диктатора
Большинство белорусов ненавидит диктатора Николай Статкевич
Обращение к белорусам, которое не покажут по БТ
Обращение к белорусам, которое не покажут по БТ Ирина Халип
Поскорее избавляйтесь от власти Лукашенко и Путина
Поскорее избавляйтесь от власти Лукашенко и Путина Олег Сенцов