Ученые узнали настоящий возраст реки Нил 12.11.2019, 22:14

Река Нил

Нил оказался в шесть раз старше, чем считалось.

Река Нил образовалась по меньшей мере 30 млн лет назад, то есть она в пять раз старше, чем предполагалось раньше. Это следует из результатов исследования международной группы ученых, опубликованного 11 ноября в Nature Geoscience, передает iz.ru.

Ученые из США, Израиля и Италии провели комплексное исследование, чтобы установить возраст Нила.

«Мы изучили древние породы вулканического происхождения, обнаруженные в Эфиопском нагорье, и сравнили их с отложениями со дна Нила в районе его дельты. Проанализированные породы существовали на одной высоте в течение миллионов лет», — приводит Planet Today. Ранее предполагалось, что река Нил появилась около 6 млн лет назад.

Технология компьютерного моделирования установила, что важную роль в появлении реки сыграли мантийные породы.