В Польше появится Министерство европейских дел 1 13.11.2019, 17:01

Фото: charter97.org

Его возглавит Конрад Шиманьский.

Президент Анджей Дуда принял во вторник, 12 ноября, отставку правительства Матеуша Моравецкого, пишет «Польское радио».

Одновременно президент Анджей Дуда поручил премьер-министру Матеушу Моравецкому и министрам дальнейшее выполнение обязанностей до момента утверждения парламентом нового состава Совета Министров. Это должно произойти в ближайшие дни. Во вторник избраны спикеры Сейма и Сената новго созыва - Эльжбета Витек и Томаша Гордзкого, а также вице-спикеров обеих палат.

В минувшую пятницу премьер Моравецкий представил новый состав правительства. В нем не произошло существенных изменений. Свои посты в новом правительстве сохранят, в частности, министр национальной обороны Мариуш Блащак, министр иностранных дел Яцек Чапутович, министр юстиции Збигнев Зебро, министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминьский, который также продолжит координировать спецслужбы. Будет создано новое министерство, которое будет осуществлять надзор над компаниями и предприятиями с участием государственного капитала, во главе с вице-премьером Яцеком Сасиным.

Из состава МИД будет выделено Министерство европейских дел, руководителем которого стал Конрад Шиманьский. После инаугурационного заседания Сейма нового созыва у президента есть 14 дней на назначение, а также приведение к присяге главы нового правительства и министров. Затем в 2-недельный срок премьер-министр и его кабинет должны в парламенте получить вотум доверия. Напомним, на прошедших 13 октября парламентских выборах победила правящая партия «Право и справедливость» Ярослава Качиньского.