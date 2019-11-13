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В Барановичах задержан активист «Европейской Беларуси» Андрей Шарендо

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  • 13.11.2019, 17:51
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В Барановичах задержан активист «Европейской Беларуси» Андрей Шарендо
Андрей Шарендо
Фото: Юрий Друг / Charter97.org

Его сняли с поезда под предлогом проверки документов.

Милиция в Барановичах задержала активиста гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрея Шарендо. Андрей Шарендо является мужем и доверенным лицом кандидата в депутаты Полины Шарендо-Панасюк.

Под предлогом проверки документов сотрудники милиции сняли активиста с поезда. Сейчас он находится в опорном пункте на станции Барановичи-Полесские. Об этом сайту Сharter97.org сообщила кандидат в депутаты Полина Шарендо-Панасюк..


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