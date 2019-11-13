В Барановичах задержан активист «Европейской Беларуси» Андрей Шарендо

В Барановичах задержан активист «Европейской Беларуси» Андрей Шарендо5
- 13.11.2019, 17:51
- 2,893
Его сняли с поезда под предлогом проверки документов.
Милиция в Барановичах задержала активиста гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрея Шарендо. Андрей Шарендо является мужем и доверенным лицом кандидата в депутаты Полины Шарендо-Панасюк.
Под предлогом проверки документов сотрудники милиции сняли активиста с поезда. Сейчас он находится в опорном пункте на станции Барановичи-Полесские. Об этом сайту Сharter97.org сообщила кандидат в депутаты Полина Шарендо-Панасюк..