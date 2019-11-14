Sotheby’s и Christie’s за три дня продали работ Шагала на $15,9 миллионов 14.11.2019, 13:45

Фрагмент картины «Автопортрет» (1939-40 годы)

Изображение: Christie’s

Продано 20 работ витебского мастера.

Самые известные в мире аукционные дома Sotheby’s и Christie’s провели в Нью-Йорке 11-13 ноября торги по продажам произведений импрессионистов и художников современного искусства, пишет «Беларусь и мир».

В результате на них реализовано 20 работ Марка Шагала на общую сумму в 15,9 млн долларов США. При этом в девяти случаях уплаченное превзошло предварительную оценку.

Среди ушедших с молотка произведений руки витебского мастера – несколько холстов, остальные выполнены на бумаге и картоне. Также была представлена уникальная работа в виде рельефа на мраморе.

Самым дорогим лотом оказалась картина «Цветы из Сен-Жан-Кап-Ферра», написанная в 1956-57 годах. Она продана за 4 580 000 долларов при предварительной оценке в 2 500 000 – 3 500 000.

На втором месте по ценности – «Нотр-Дам», созданная в 1953-54 годах. Полотно ушло за 2 980 000 долларов при оценке в 2 500 000 – 3 500 000.

Далее идет «Автопортрет», появившийся в 1939-40 годах. Работа реализована за 1 935 000 долларов. Ее предварительная оценка составляла 1 800 000 – 2 500 000.

Наконец, на четвертом месте – «Кавалькада», датированная 1955-56 годами. За нее отдали 1 071 000 долларов при оценке в 900 000 – 1 200 000.