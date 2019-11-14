«Островец смерти»: фильм-расследование Studio Х97 3 14.11.2019, 14:54

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Это касается каждого жителя Европы.

Островец – небольшой городок на северо-западной границе Беларуси. 150 километров от Минска и всего лишь 40 от Вильнюса. Территориально это – самый центр Европы. С 2011-ого года здесь идет строительство Белорусской атомной электростанции. И все эти годы строительство сопровождается скандалами, пожарами, авариями и даже смертельными случаями.

Протесты правительств соседних Литвы и Польши белорусские власти предпочитают элементарно не замечать.

В Литве вовсю готовятся к возможной ядерной катастрофе. Отрабатывается план эвакуации жителей столицы страны – Вильнюса. Литва закупила на миллион евро и бесплатно раздала населению 4 миллиона таблеток йода. Ни о чем подобном в Беларуси даже и не слышали. Белорусскому диктатору совершенно наплевать на свой народ, так же как было наплевать советскому руководству в 1986-м году на людей в Чернобыле.

Смотрите и распространяйте фильм-расследование Studio Х97 «Островец смерти». Это касается каждого. От нас зависит будущее не только Беларуси, но и всей Европы.