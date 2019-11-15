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Елена Толстая: Мы увидели, как власти боятся, что белорусы выйдут на площадь

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  • 15.11.2019, 19:23
  • 1,894
Елена Толстая: Мы увидели, как власти боятся, что белорусы выйдут на площадь
Елена Толстая

Нас — большинство.

Сегодня в Минске проходит Встреча свободных людей Пресс-секретарь движения солидарности «Разам» Елена Толстая выступила на площади Свободы:

- Каждый из нас увидел, как эта власть боится нас, боится белорусов. Они боятся, что на Площадь выйдут 300, 500 тысяч, миллион человек и скажут во весь голос: «Наш лишили права голоса, но мы хотим жить в свободной демократической Беларуси».

Мы пришли чтоб сказать: нет союзу с Россией, нет российским военным базам, нас - большинство.


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