Встреча свободных людей в Минске. День второй (Видео, онлайн) 3 16.11.2019, 17:58

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Архивное фото «Еврорадио»

Белорусы вышли на площадь Свободы.

16 ноября в Минске по инициативе гражданской кампании “Европейская Беларусь” снова проходит Встреча свободных людей – легальная акция на площади Свободы. Первая встреча состоялась 15 ноября сразу на двух центральных площадях столицы и собрала более тысячи участников, ее поддержали независимые кандидаты в депутаты, общественные активисты и блогеры.

18:18 Выступает минчанин, который сказал, что работал учителем. По его словам, в школах ввели фактически крепостное право и учителей заставляют участвовать в фальсификациях. “Но мы свободный народ, - сказал минчанин. - Мы будем хозяевами в своей стране! Люди вставайте! Надо бороться с этим монстром”. Мужчина жестко раскритиковал белорусских чиновников и “депутатов”, которые “жируют” на народные деньги.

18:15 Выступает молодой человек по имени Дмитрий. Он говорит, что уверен, что Беларусь будет свободной и процветающей. “Только вместе мы можем этого добиться. Спасибо, что пришли. Надо продолжать”, - сказал молодой человек.

18:14 Николай Статкевич предложил дать микрофон молодым участникам Встречи свободных людей.

18:13 Выступает активистка оппозиции Елена Толстая. Она отметила, что проводила свою избирательную кампанию под лозунгом “Нет союзу с Россией”. Но выборов в Беларуси нет, констатировала Толстая, а назначенные “палаточники” не представляют белорусский народ, не легитимны и не имеют права подписывать никаких документов, включая интеграционные.

18:10 Евгений Афнагель призвал всех пришедших на Встречу свободных людей пожать друг другу руки и познакомиться. “Это пригодится”, - сказал политик.

18:09 Выступает координатор “Европейской Беларуси” Евгений Афнагель, который вчера был задержан накануне Встречи свободных людей. Лукашенко так нас боится, что выключил свет на площади, отметил политик и призвал участников включить фонарики в мобильных телефонах.

18:06 Участники акции держат в руках плакаты с портретами Александра Лукашенко и подписями “Особо опасен”.

18:04 Во Встрече свободных людей участвуют уже более 200 человек. Число людей увеличивается.

18:03 На площадь пришли координатор гражданской кампании “Европейская Беларусь” Евгений Афнагель, один из лидеров оппозиции Николай Статкевич, активисты “Европейской Беларуси” Ирина Халип, Максим Винярский, Ольга Николайчик, Андрей Шарендо, Леонид Кулаков, Андрей Войнич, сопроедседатель партии БХД Павел Северинец и другие.

18:00 На площади Свободы собираются люди. Звучит песня “Я свободен”. Развиваются национальные и европейские флаги.