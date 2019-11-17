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Евгений Афнагель: Ближайший год для Беларуси будет Годом Свободы

  • 17.11.2019, 9:59
Евгений Афнагель: Ближайший год для Беларуси будет Годом Свободы
Евгений Афнагель
Фото: Юрий Друг / Charter97.org

Быть свободным — это модно и круто.

16 ноября в Минске по инициативе гражданской кампании «Европейская Беларусь» снова прошла Встреча свободных людей — легальная акция на площади Свободы. Среди участников акции были кандидаты в «депутаты» так называемого белорусского «парламента» и их доверенные лица.

Один из лидеров «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель заявил, что выборов в стране нет и поэтому остальные кандидаты от гражданской кампании снимают свои кандидатуры и сожгут удостоверения в знак протеста прямо возле здания ЦИК.

Встреча продолжилась шествием на площадь Независимости, где кандидаты в в депутаты от «Европейской Беларуси» сожгли свои удостоверения перед зданием Центризбиркома в знак протеста против фальсификации выборов в стране.

«Ближайший год для Беларуси будет Годом Свободы. До встречи на площадях наших городов. Свобода – это модно! Свобода – это круто!», - этими словами Евгений Афнагель закончил митинг у ЦИК.


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