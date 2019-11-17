Фальсификаторов в Гродно заставили оправдываться за перевернутый ночью флаг 17.11.2019, 10:23

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На заседании, которое длилось два часа, присутствовали наблюдатели от ОБСЕ.

Окружная избирательная комиссия по Гродненской-Центральному избирательному округу № 51 16 ноября рассмотрела ряд жалоб от независимых наблюдателей на избирательных участках, сообщает «Радыё Свабода».

На заседании, которое длилось два часа, присутствовали наблюдатели от ОБСЕ.

Комиссия рассматривала жалобы по поводу нарушений в ходе избирательной кампании от координатора кампании «Право выбора» на Гродненщине Сергея Веремеенко.

Один из вопросов касался перевернутого за ночь государственного флага Беларуси на избирательном участке.

Как утверждал гродненский активист Сергей Веремеенко, до 13 ноября красно-зеленый флаг на участке висел вверх ногами. Он и наблюдатель «Весны» Игорь Дьячков присутствовали при опечатывания помещения вечером 12-го, а при распечатывании утром 13-го присутствовал Дьячков. И на утро 13 ноября флаг висел уже «как надо».

По словам председателя избирательной комиссии Сергея Рапина, нигде в избирательном кодексе якобы не говорится, что «помещение должно быть опечатано на ночь и что там нельзя присутствовать». По его словам, время начала работы избирательного участка (10:00) означает, что тогда можно начинать голосовать. Он сообщил, что члены комиссии были на участке в 9:45 13 ноября, проводили там свое заседание.

Веремеенко также обратился к комиссии с жалобами по поводу принуждения к досрочному голосованию. Он сказал, что имеет аудио- и видеозаписи разговоров с избирателями, студентами и рабочими людьми, которые утверждают, что их заставляли голосовать досрочно, угрожали выселить из общежития, занизить баллы студентам.

Однако председатель комиссии не захотел слушать и смотреть записи. Он объяснил, что не знает, каким образом делались эти записи и кто на них присутствует.

Рапин посоветовал обратиться с этими вопросами в милицию или прокуратуру.

Все жалобы Веремеенко в итоге были признаны «необоснованными». Комиссия каждый раз голосовала за то, чтобы не давать ему на них ответ.