F-35 потренировались прорывать российские С-400 2 18.11.2019, 16:24

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иллюстрационное фото

Учения «Голубой флаг» проходили на авиабазе Увда в Израиле.

Израильские истребители пятого поколения F-35I Adir в ходе учений «Голубой флаг» совместно с союзниками из США и Европы потренировались преодолевать российскую зенитную ракетную систему C-400 «Триумф», сообщает «Популярная механика».

В течение нескольких дней, пока продолжались совместные учения ВВС под названием «Голубой флаг», израильские, американские, немецкие, итальянские и греческие боевые самолёты, в том числе малозаметные многофункциональные истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35, практиковали ведение воздушных боёв и нанесение авиаударов по имитируемой системе противовоздушной обороны.

Учения «Голубой флаг» проходили на авиабазе Увда в Израиле, примерно в 160 километрах от активной зоны боевых действий в районе Сектора Газа. За это время военным удалось отбить атаку не менее 450 ракет из Сектора Газа. Более 90% таких ракет, угрожавших густонаселенных районам страны, были успешно перехвачены израильской системой противоракетной обороны «Железный купол».

Российскую зенитную ракетную систему C-400 «Триумф» на учениях имитировал американский комплекс MIM-104 Patriot. Израильские военные полагают, что при отсутствии эпизодов реальных боевых столкновений с системой С-400 подобные тренировки являются отличной практикой для будущих военных конфликтов. ВВС Израиля считают, что F-35I позволит им использовать более сложную тактику боя.