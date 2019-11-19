Пятак и троечка 4 19.11.2019, 18:11

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Снова белорусские топ-менеджеры перед лицом «самого беспристрастного в мире белорусского суда».

15 ноября суд Первомайского района Минска огласил приговор по делу бывших гендиректора и замгендиректора ОАО «Минский механический завод имени С.И. Вавилова» - управляющая компания холдинга БелОМО», пишет belgazeta.by.

Оба топ-менеджера ранее не были судимы, они полностью признали вину и раскаялись. Экс-гендиректор Вячеслав Бурский (ч. 3 ст. 430 УК), руководивший предприятием с 1992г., заявил, что суммам взяток не придавал значения и воспринимал их как «подарок за решение технических вопросов в интересах иностранного субъекта хозяйствования». Его зам Владимир Кискин (ч. 2 ст. 430 УК), по данным обвинения, с начала 2009г. по январь 2019г. принял от гендиректора ЗАО «Оптрон-ИТ» (РФ) не менее BYN22,2 тыс. за содействие в заключении и исполнении в установленные сроки договоров между заводом и ЗАО по изготовлению и поставке комплектов деталей комплексов самообороны. Во время командировок в Россию Кискин принимал от своих контрагентов взятки, а по прибытии в Беларусь, согласно уговору с москвичами, передавал директору 25% полученного, оставшимся же распоряжался по своему усмотрению.

Оба фигуранта дела признаны виновными, им назначено соответственно 5 и 3 года лишения свободы в ИК усиленного режима с запретом на 5 лет занимать организационно-распорядительные и административно-хозяйственные должности. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован и опротестован.