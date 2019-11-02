Для добычи полезных ископаемых на Луне разработают особую технику 2.11.2019, 12:59

Осталось только защитить ее от излучения и микрометеоритов.

Еще в начале 80-х годов компании Komatsu, Caterpillar и John Deere начали работы по созданию машин с дистанционным управлением, которые могли бы действовать в сложных и опасных условиях без непосредственного участия человека. В Caterpillar подчеркнули, что внедрение подобной техники позволило на 20% повысить производительность работ и на 80% снизить количество инцидентов, пишет «Популярная механика».

В настоящее время Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) изучает возможность добычи полезных ископаемых на Луне. Пока никакого окончательного решения не принято, но Caterpillar уже начал подготовку к адаптации своей техники для работы в космосе, сообщает CNBC.

Напомним, в период с 2004 по 2013 годы Caterpillar уже сотрудничал с NASA, но официально возобновление совместной работы еще не подтверждено. В настоящее время инженерам Caterpillar нужно решить, как защитить свою технику от космического излучения и потенциальных попаданий микрометеоритов.