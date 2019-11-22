Тадеуш Кондрусевич: Калиновский первым воспринимал белорусов как отдельную политическую нацию 22.11.2019, 14:25

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Тадеуш Кондрусевич

Фото: catholic.by

Глава Католического костела выступил в кафедральном соборе в Вильнюсе со слезами на глазах.

Сегодня в Вильнюсе проходит торжественное перезахоронение Кастуся Калиновского и его соратников — участников национального-освободительного восстания 1863 года. Глава Католического костела в Беларуси Тадеуш Кондрусевич выступил в кафедральном соборе:

- Повстанцы были представителями разных народов и вероисповеданий, но все они сражались за свободу. Среди них - и Калиновский, сын белорусского народа. Поэтому это событие имеет особенное значение для Беларуси. Калиновский первым воспринимал белорусов как отдельную политическую нацию. Ничто так не объединяет, как кровь, пролитая в совместной борьбе за свободу. Символично, что повстанцев перезахороняют в Вильнюсе - городе, который объединяет литовцев, поляков и белорусов. Вечный покой дай их душам, Господи! - сказал Тадеуш Кондрусевич со слезами на глазах.

Charter97.org ведет онлайн-трансляцию торжественного перезахоронения Калиновского и повстанцев.