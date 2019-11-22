Николай Статкевич: Калиновский дал новый импульс нашей «беларускай справе» 2 22.11.2019, 16:00

1,283

Николай Статкевич

Кастусь Калиновский снова встает и указывает нам путь: как действовать и как бороться.

Сегодня в Вильнюсе проходит торжественное перезахоронение Кастуся Калиновского и его соратников — участников национального-освободительного восстания 1863 года. Лидер БНК Николай Статкевич прокомментировал роль Калиновского в белорусской истории:

- Калиновский - бесспорный главный герой для Беларуси. Он отдал жизнь в 26 лет за нашу Родину. Какие еще нужны доказательства? Какие еще нужны примеры? Перед виселицей, на краю вечности, не лгут. Он дал новый импульс нашей «беларускай справе». И сейчас это какой-то знак свыше: перед угрозой потери независимости Калиновский снова встает и указывает нам путь: как действовать и как бороться.

Что же касается официальных белорусских лиц на церемонии - ну, просто прислали холуя, - сказал Статкевич.

Charter97.org ведет онлайн-трансляцию торжественного перезахоронения Калиновского и повстанцев.