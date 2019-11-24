Четыре слабых места России 7 24.11.2019, 18:33

2,768

Одно из них - неудачное географическое положение.

У России есть несколько серьезных слабых мест, пишет издание Sohu (перевод — inosmi.ru).

Во-первых, это население.

Проблема численности населения в России всегда давала о себе знать.

За время Второй мировой войны Советский Союз потерял на фронте 20 миллионов мужчин, что привело к огромной диспропорции женского населения к мужскому. Возникла ситуация нехватки рабочей силы, и до сих пор Россия не может полностью восстановиться.

В период расцвета СССР население страны советов составляло 280 миллионов человек, что гораздо больше, чем в США в тот же период.

После распада Советского Союза население России, разом сократилось вдвое и едва достигало 140 миллионов человек.

В еще большее отчаяние Россия приходит из-за нежелания молодежи рожать детей, что приводит к низкому коэффициенту рождаемости. В результате за 30 лет после распада СССР население России по-прежнему составляет 140 миллионов человек или даже чуть меньше, чем во время распада Советского Союза.

Мао Цзэдун в свое время говорил: «Чем больше людей, тем больше сил». Площадь территории России составляет 17,07 миллиона квадратных километров, а население — 140 миллионов человек, что мировой державе совсем не по статусу.

Во-вторых, трудности в управлении многонациональным народом.

Россия — это многонациональное государство. Всего насчитывается 194 национальности, и русские составляют 80%.

Это создало трудности в руководстве народами, населяющими Россию, проще говоря, управление ими дорого обходится.

Многие нацменьшинства России — это народы, присоединенные в новое время, которые слабо ощущают свою культурную связь с Россией. Национальным меньшинствам только и остается, что под воздействием грубой военной силы признать господство русских. Кроме того, большая часть русских — православные христиане, но некоторые нацменьшинства, проживающие на территории России, исповедуют ислам, например, чеченцы. Религиозные различия представляют скрытую угрозу для внутренней стабильности России.

В-третьих, экономические проблемы.

1. Мононаправленность экономики

Во времена Советского Союза экономика имела один «недостаток»: тяжелая промышленность и военная отрасль экономики активно развивались, в то время как легкая промышленность и сельское хозяйство сильно отставали. Это привело к высоким показателям ВВП, но уровень жизни был весьма посредственным, что стало одной из причин распада Советского Союза.

После распада СССР «недостатки» российской экономики в некоторой степени были устранены, но по-прежнему существуют большие проблемы. После того, как продукция тяжелой промышленности стала плохо продаваться на международном рынке, Россия постепенно стала страной, живущей за счет продажи нефти.

2. Неудачное географическое положение.

Несмотря на то, что территория России обширна, ее географическое положение не самое удобное, так как страна располагается в северных широтах. Зимы холодные и долгие, и отсюда следует высокая себестоимость добычи энергоресурсов.

Вдобавок во внешней торговле Россия всячески избегает основные международные торговые пути, что еще больше затрудняет ее экономическое развитие.

Слабое экономическое развитие. Обратившись к российской истории, можно заметить, что страна имеет талант к отвоевыванию земель, но не к управлению ими и экономическому развитию.

В новой истории Россия — это та страна, которая стремительно расширяла свою территорию, и сегодня является самой большой страной в мире. Однако она никогда не была по-настоящему богатой.

В стабилизирующейся мировой обстановке, сегодня, когда экономика становится все важнее, Россия со своим слабым экономическим развитием обречена на поражение.

В-четвертых, трудная международная обстановка.

Россия — это главный противник США. Никак нельзя допустить доминирования России в Европе, к тому же все страны Западной Европы почувствовали на себе ужас советского периода.

За всю историю большая часть стран Восточной Европы подвергалась агрессии со стороны России, и в этих странах нет никаких положительных эмоций, связанных с ней.

В Ближневосточных войнах поддержка союзников Россией недостаточна и многие страны в душе недовольны своим союзником.

Подводя итог, можно сказать, что Россия — это мировая держава, но в то же время у нее есть слабые места: демографические проблемы, экономические трудности, неумение развивать экономику, трудная международная обстановка.