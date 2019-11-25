Власти испугались правды об Островецкой АЭС 18 25.11.2019, 14:40

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Фильм «Островец смерти» заблокировали на YouTube по требованию канала ОНТ.

Популярность фильма Studio Х97 «Островец смерти» об опасности строительства атомной станции в Беларуси настолько напугала власти, что государственный пропагандистский телеканал ОНТ, не имея на то законных оснований, потребовал его заблокировать. За две недели фильм на YouTube посмотрели более 200.000 человек, а вместе с другими площадками в социальных сетях его аудитория составила не менее 500.000 просмотров.

В связи с блокировкой популярного фильма сайт Charter97.org написал жалобу YouTube:

- Телеканал ОНТ, который потребовал заблокировать фильм сайта Charter97.org «Островец смерти», является государственным пропагандистским телеканалом. По данным организации «Репортеры без границ», Беларусь стабильно входит в десятку мировых «врагов интернета» и постоянно критикуется за цензуру и давление на свободу слова.

Канал Сharter97video считает требование заблокировать фильм политически мотивированным. Ранее власти незаконно заблокировали сайт Charter97.org в Беларуси. С требованием разблокировать сайт Charter97.org выступили все ведущие международные правозащитные организации, МИДы стран Евросоюза, были приняты две резолюции Европейского Парламента. Сейчас власти пытаются блокировать также наш видеоконтент.

Все авторские права при создании фильма «Островец смерти» об опасности строительства в Беларуси атомной электростанции были соблюдены. Мы указали все логотипы, указали в конце фильма все используемые источники, а также не использовали телекартинку длительностью более 13-15 секунд, как это предусмотрено правилами.

Просим руководство YouTube (Google) разблокировать наше видео.

Пока мы публикуем наш фильм на другом видеосервисе и просим читателей распространять его как можно шире.