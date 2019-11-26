Психологи озвучили причину любви женщин к cмелым нарядам 17 26.11.2019, 17:19

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Интересное наблюдение специалистов.

По мнению специалистов, выбор женщинами откровенной одежды характерен для стран с высоким имущественным расслоением и связан с желанием повысить свой социальный статус, пишет Naked science.

Хандис Блейк (Khandis Blake) из Мельбурнского университета вместе с коллегами провели эксперимент с участием 300 людей из 38 стран. Каждый участник претендовал на принадлежность к одному из воображаемых обществ, созданных в соответствии с реальными экономическими моделями.

Добровольцев попросили указать степень беспокойства своим социальным статусом в сообществе, а затем выбрать одежду. При этом предоставляли разные варианты — от консервативных нарядов до откровенных.

Анализ показал, что выбор более откровенной одежды характерен для женщин из экономически неравных сообществ и вызван беспокойством относительно своего социально-экономического положения.

Таким образом, психологи считают, что имущественное расслоение толкает женщин к использованию своей привлекательности в качестве инструмента для достижения целей.