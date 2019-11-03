В Британии найдена 2000-летняя монета с изображением осла из «Шрека» 1 3.11.2019, 9:51

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Артефакт обнаружили на территории графства Бакингемшир.

Начинающий британский кладоискатель по имени Рон Сильвестер оказался очень удачливым в своем новом хобби. Взяв металлоискатель буквально в первый раз ему удалось найти монету возрастом около двух тысяч лет. Старинный артефакт за годы, проведенные в земле, настолько исказился, что изображенный на нем конь стал больше походить на осла из известного мультфильма «Шрек», сообщает klady.info.

Событие произошло в центре Англии на территории графства Бакингемшир. Как передают английские СМИ, Рон Сильвестер отправился на поиски старинных ценностей вместе со своим товарищем, который любил провести время, прогуливаясь с металлоискателем. Сам же Рон на поиски клада отправился впервые и опыта в подобном деле не имел.

Однако, спустя всего несколько часов поисков, начинающий кладоискатель обнаружил в земле нечто стоящее – старинную монету, рисунок на которой значительно исказился по причине длительного нахождения в грунте.

Археологи, которым в последствии монета была принесена на изучение, установили, что артефакт был изготовлен еще 2000 лет назад, во времена железного века. А животное, которое сейчас больше походит на говорящего осла из «Шрека», в свое время было величественным боевым конем.

Стоимость находки сравнительно небольшая – около 400 фунтов стерлингов. Однако даже такой незначительный успех станет отличной мотивацией для начинающего кладоискателя из Великобритании.