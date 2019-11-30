Как белорусский талант с 14 лет покоряет Америку 30.11.2019, 18:37

Фото: twitter.com/PARaidersHockey, hockey.by

Илья Усов – о школьном хоккее, деньгах и белорусах.

Последние несколько лет молодые белорусы активно уезжают в юниорские лиги Северной Америки. Одним из таких игроков стал Илья Усов. Илья начал заниматься хоккеем в минской «Юности», а уже в 14 лет переехал в США. Прошлый год 18-летний нападающий провел в «Солсбери» из школьной лиги USHS, которая является лидером по количеству выпускников в НХЛ. В текущем сезоне Усов играет за действующих чемпионов WHL «Принс-Альберт Райдерс» вместе с Алексеем Протасом и Даниилом Степановым. Канадская команда из Принс-Альберта с 36 очками занимает вторую строчку в восточной конференции, пишет «Трибуна».

Совсем скоро Илья Усов приедет в Беларусь на тренировочный сбор «молодежки», который определит состав на ближайший МЧМ в Минске. Усов – один из самых перспективных белорусов прямо сейчас. В середине ноября его добавили в преддрафтовый рейтинг НХЛ.

- В августе ты подписал контракт с «Райдерс». После смены клуба тебе пришлось переезжать? Как это происходило?

- В прошлом году я играл в школьной команде. Летом думал, куда лучше перейти, и в конце августа решил, что поеду в Принс-Альберт. Я знал, что не придется возвращаться в Коннектикут, поэтому забрал все вещи и полностью переехал. Сейчас живу в семье с одним партнером по команде. В семье мама, папа, два ребёнка и мы.

- Приходилось к чему-нибудь привыкать после переезда?

- Нет. Ничего не поменялось. Тут все похоже очень [в Америке и Канаде].

- Были предложения вернуться в Беларусь в межсезонье?

- Был вариант с «Динамо», но я еще молодой для КХЛ и не потянул бы тот уровень. Надо подрасти, а там посмотрим.

- C кем больше всего общаешься в «Райдерс»?

- Со всеми пытаюсь одинаково общаться, у нас нет такого, что белорусы ходят только втроём. И с Даником [Степановым], и с Лёшей [Протасом] стараемся со всеми общаться, гуляем вместе, чтобы не было маленьких групп в команде.

- Давно знаком с Протасом и Степановым?

- С Протасом знаком пару лет, а со Степановым лет с десяти, мы играли в «Юности», когда были маленькими.

- Что такого в Протасе, что он разрывает сейчас в WHL?

- Он старается, делает все по-максимуму и на льду, и в зале, и вне хоккея. Без короны на голове. Он ассистент капитана сейчас, показывает всем пример, за ним тянется вся команда. Лёша один из лучших нападающих как в команде, так и во всей лиге.

- Летом Протас ездил на предсезонку в «Кэпиталс». Рассказывал интересные истории оттуда?

- Ну так, по мелочи рассказывал. Говорил, что общался и с Овечкиным, и с Кузнецовым, и с Орловым. Просто рассказывал, как они готовятся, как Кузнецов шутит, а так ничего особенного не говорил нам.

- Прошлый сезон ты провёл в USHS, а сейчас – в WHL, насколько сильно отличается уровень этих лиг?

- Отличается, конечно. В школьной лиге тоже был хороший уровень, но не все игры были такими равными, как здесь [WHL]. Тут все команды одинаковые, ребята более мастеровитые. Как показала практика, мы проигрывали последним командам в лиге, хотя идём достаточно высоко в таблице. Здесь каждая игра важна, плотный график, много игр, путешествий на автобусе.

Фото: twitter.com/PARaidersHockey, hockey.by

- В прошлом сезоне за 28 матчей ты набрал 16 очков, сейчас за 25 игр у тебя 19 очков. Как смог увеличить результативность с учётом того, что WHL сильнее USHS?

- Я стараюсь не думать об очках. Партнеры очень много помогали, те же Протас и Степанов ассистировали в некоторых голах. Мы играем друг на друга, и партнеры по звену помогают, и в большинстве тоже никто не жалеет, поэтому пока получается набирать очки.

- Как думаешь, стоит отправлять молодых белорусов за океан или нет?

- Я думаю, стоит. Здесь другие возможности. Ты всегда на виду у скаутов, есть возможность пробиться куда-то, получить предложение хорошее. Мне кажется, в Беларуси нет такого. Даже на драфт CHL ребята попадают после чемпионатов мира и других международных турниров не из-за того, что их заметили в Беларуси.

- Что тебе дало выступление в заокеанских юниорках?

- Тут другой хоккей, площадки маленькие, поэтому приходится быстро принимать решения – это самый главный плюс. В той же НХЛ надо уметь это делать, и здесь этому учат.

- Ты учился в школе «Солсбери», и у тебя оставался последний год в 12-м классе, но сейчас ты в Принс-Альберт. Где учишься?

- Я здесь тоже в школу хожу. У нас по утрам три урока, а потом тренировка. Чтобы выпуститься, нужно набрать определённое количество кредитов, остался последний семестр. Если оценки будут нормальные в конце января, то я должен буду окончить школу.

- Где учиться проще – в Принс-Альберте или «Солсбери»?

- Здесь проще, чем в «Солсбери» – домашнего задания меньше.

- Ты планировал окончить школу «Солсбери» и поступить в вуз. Какие теперь планы?

- Планирую окончить здесь школу и в следующем году поступить в Беларуси, скорее всего, в БГУФК, но я ещё точно не определился.

- В одном интервью ты обмолвился, что американцы сильно отличаются от белорусов. Назови качества, которые тебе больше всего нравятся в американцах и белорусах.

- В Америке люди намного добрее, всегда готовы помочь, поделиться чем-нибудь. Тут люди веселые и жизнерадостные, а белорусы скованные, злые, особенно если друг друга не знают.

- А все-таки можешь выделить что-нибудь положительное в белорусах?

- Даже не знаю. Сейчас спрошу у Протаса. Что ты можешь выделить положительное в белорусах?

- Белорусы не боятся сказать тебе правду в лицо, а американцы тебе просто улыбнутся, – отвечает Протас.

Фото: twitter.com/PARaidersHockey, hockey.by

- Что тебя удивляет в Беларуси после жизни в Америке?

- Ничего не удивляет. Здесь [в США] люди просто стараются наслаждаться жизнью. Они проще относятся к некоторым вещам, например, люди не стесняются ходить в обуви у себя по дому, а у нас всегда разуваются.

- Какой менталитет тебе все-таки ближе?

- Здесь я стараюсь жить, как мне удобнее. Но когда приезжаю домой, приходится жить, как мама говорит.

– Что можешь рассказать о своих родителях?

- Папа ставит двери на гаражи, окна ставит. Мама очень долго работала в продуктовых магазинах, а сейчас работает в буфете в больнице.

- Как семейный бюджет выдержал твою хоккейную секцию и отъезд в Америку?

- Когда играл в «Юности», нам выдавали форму. Когда был еще маленьким, нам помогал хоккеист Андрей Карев – мой папа общался с ним, поэтому он всегда помогал клюшками и формой. Когда я уезжал в Америку, папа продал машину и купил мне билеты. В Америке я платил только за билеты, клюшки и остальную экипировку. Экипировку покупали подешевле. За хоккей не платил, потому что меня позвали играть бесплатно.

Сейчас родители не пересылают столько денег, сколько пересылали, когда мне было 14 лет. Иногда вообще не пересылают, я стараюсь зарабатывать сам и помогать как-то родителям. Когда заплатили за чемпионат мира U-18, то старался копить эти деньги и также помогать родителям.

- Приносит ли игра в хоккей деньги на уровне USHS?

- Нет. Ты должен платить, чтобы ходить в эту школу. Обучение в «Солсбери» стоит 60 тысяч долларов в год. Если бы меня не позвали играть бесплатно, то меня там просто не было бы, потому что у моей семьи нет таких денег.

- Ты сказал, что вам заплатили за чемпионат мира U-18. На что хватило этих денег?

- Не то, чтобы хватает на машину. Понятное дело, еще молодые. Этих денег достаточно, чтобы сделать вклад в банк, помочь родителям на отдых собрать, купить телефон, да и просто на лето себе оставить.

- Сейчас ты в WHL. Как там с зарплатами?

- Нам платят немного, 250 долларов в месяц, так как это юниорская лига. Как уже сказал, этих денег хватает, чтобы родители не присылали.

- На что хватает 250 долларов в Америке?

- Если бы я жил один и сам себе покупал еду, шампунь, пасту и ещё что-нибудь, то мне на месяц 250 долларов не хватало бы. Сходить покушать в тот же «Макдональдс» – больше десяти долларов на человека.

- У вас есть какие-нибудь бонусы, например, за ударную неделю?

- Персональных бонусов у нас нет. Я считаю это правильным, мы молодые и должны научиться играть за команду, а не за себя. Зато у нас есть бонусы всей команде. У нас сезон разделен на отрезки. Если мы в определенный отрезок наберем нужное количество очков, достигнем цели, так сказать, то всей команде будет какой-нибудь подарок, например, командные шапки.

- Были уже какие-нибудь подарки команде?

- Да. Давали шапки и перчатки командные.

- Совсем недавно ты попал в преддрафтовый рейтинг НХЛ. Что думаешь по этому поводу и как оцениваешь свои шансы в этом году?

- Я стараюсь про это не думать, просто пытаюсь играть и помогать команде. Конечно, хотелось бы попасть на драфт, приятно, что меня заметили, люди смотрят, но я играю не для них, а для команды. Опять-таки персональный успех идет вместе с успехом команды, поэтому стараюсь помогать как можно больше выигрывать, чтобы команда повторила прошлогодний успех.

- Ты говоришь, что вы хотите повторить прошлогодний успех команды, но за счёт чего планируете это делать?

- Парни с того года, которые вернулись в команду, показывают отличный пример, как нужно работать каждый день и что нужно делать для успеха. Те, кто помладше, наблюдают за ними и учатся. Вместе идем вперед.

- 9 декабря «молодежка» стартует на МЧМ в Минске. Связывались с тобой по поводу приглашения в сборную?

- Да. Прилетаю в Минск в понедельник.

- Нет ли у тебя опасения, что хорошо складывающийся сезон в WHL может «скомкаться» из-за чемпионата мира?

- Надеюсь, что сезон не будет скомкан и все сложится хорошо. У нас будет еще перерыв дней десять, а потом мы вернемся обратно в Принс-Альберт. Будет перерыв небольшой, а дальше вторая половина сезона, которая, надеюсь, сложится еще лучше. Но на чемпионат мира тоже еще нужно попасть. Нужно поехать и показать свой лучший хоккей, чтобы пробиться в команду и вывести страну в элиту.