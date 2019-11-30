В доме в Минске обрушились межэтажные перекрытия

В доме в Минске обрушились межэтажные перекрытия15
- 30.11.2019, 20:09
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Повреждены машины.
Около семи вечера 30 ноября в строящемся доме на проспекте Дзержинского в Минске обвалились перекрытия. Об этом tut.by сообщили читатели и прислали фотографии. В МЧС информацию о происшествии подтвердили.
Один из очевидцев Андрей рассказал, что был слышен сильный грохот. Потом он увидел обвалившиеся перекрытия на 18−19 этажах строящегося дома и вызвал МЧС.
«Произошло обрушение межэтажных перекрытий в новостройке многоэтажного дома на проспекте Дзержинского, 19. Повреждены два легковых автомобиля. Пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе МЧС.