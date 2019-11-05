Чем занимается Лукашенко в Абу-Даби? 27 5.11.2019, 9:08

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Журналисты изучили странные сообщения пресс-службы диктатора.

Собираясь в ОАЭ, Лукашенко пояснил, что эта поездка станет для него «возможностью на несколько дней отойти от повседневной жизни»:

— Хотя бы три дня мне заодно там ноги обмакнуть в этот залив. Отпуск не получится. У президента нет заместителей.

Прошло уже четыре дня, а сообщений о возвращении правителя все еще нет. Как и новостей из Абу-Даби, откуда лишь в первый день визита пришло несколько официальных фото, пишет «Солидарность».

Впрочем, судя по сообщениям пресс-службы Лукашенко, «без дела» в Абу-Даби он не сидит.

Вот полный список «дел», которым он посвятил последние три дня.

1 ноября

Поздравил коллектив Витебской государственной академии ветеринарной медицины с 95-летием со дня основания учреждения образования.

Направил приветствие участникам и гостям Международного музыкального фестиваля «Золотой шлягер – 2019».

Поздравил руководителя Алжира Абделькадера Бенсалеха с Днем Революции.

Поприветствовал участников XXVI Минского международного кинофестиваля «Лiстапад».

И снова Витебск. Поздравления коллективу Витебского государственного медицинского университета с 85-летием со дня основания вуза.

Поздравил Рафаэля Мариано Гросси с назначением на должность Гендиректора МАГАТЭ.

3 ноября

От имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Панамы Лаурентино Кортисо с Днем Независимости.

4 ноября

Поздравил коллектив Национального художественного музея с 80-летием со дня основания.

Возникает закономерный вопрос: за что этот человек получает деньги белорусских налогоплательщиков?