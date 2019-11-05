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Эксперимент в Японии: офис стал работать четыре дня, производительность выросла на 40%

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  • 5.11.2019, 10:52
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Эксперимент в Японии: офис стал работать четыре дня, производительность выросла на 40%

Интересно, что 8% сотрудников нововведение не понравилось.

Microsoft, одна из крупнейших в мире транснациональных компаний, в августе провела эксперимент в Японии. Ее местный офис перешел на 4-дневную рабочую неделю. Все 2300 человек получили дополнительный выходной день в пятницу, пишет «Медуза».

При этом им оставили прежнюю зарплату, не был сокращен и отпуск. Интересно, что 8% сотрудников нововведение не понравилось!

Результаты эксперимента показали, что по сравнению с августом прошлого года производительность труда сотрудников увеличилось на 40%! Компания получила дополнительный доход, а также стала на 23% меньше потреблять электроэнергии, на 58% снизилось использование бумаги.

Эксперимент собираются повторить зимой.


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