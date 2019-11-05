Блогер: Лукашенко полетел в ОАЭ для тайного лечения 57 5.11.2019, 11:47

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Его кортеж видели на парковке престижной клиники.

Лукашенко серьезно болен, а в Объединенные Арабские Эмираты он полетел для тайного лечения. Об этом на условиях анонимности сообщил каналу NEXTA один из членов белорусской делегации в ОАЭ.

- Сразу из аэропорта "президент" поехал в престижную клинику Burjeel Hospital в Абу-Даби, — рассказал чиновник. - В ее VIP-крыле он лежит уже четвертые сутки. К Лукашенко допускают только местных врачей, а его диагноз строго засекречен. Пресс-службе дано указание создавать видимость активности — рассылать поздравления от имени Лукашенко различным деятелям. Члены делегации в это время скучают в отеле.

Клиника Burjeel Hospital в Абу-Даби считается одной из лучших в мире, и в ней часто тайно лечатся политики из постсоветских стран. Новость о пребывании там Лукашенко подтвердилась и из других источников: его кортеж видели на парковке этой больницы.

Конечно, Лукашенко мог бы лечиться и в своей спецклинике в Ждановичах. Но, по словам чиновников, тамошним врачам он не доверяет и панически боится покушения.

Напомним, Лукашенко находится в ОАЭ уже пятый день, но сообщения об официальных встречах в СМИ не появляются.