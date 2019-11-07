Экономист: Эмираты — излюбленное место чиновников, чтобы хранить свои капиталы 6 7.11.2019, 15:05

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Как это происходит?

Лукашенко поехал в Эмираты — и вот появились первые договоренности: более тысячи гектаров площади, развлекательная и туристическая зона, и даже международный выставочный комплекс. В Минске в ближайшем будущем может появиться грандиозный финансовый центр, сообщает «Белсат».

Насколько перспективен этот проект, «Белсату» рассказал экономист Станислав Ивашкевич.

«Действительно, ОАЭ, как и другие богатые нефтью арабские страны, имеют большие резервные фонды, которые они инвестируют (в строительство), что может принести больше всего денег. Но что касается Беларуси, то здесь у меня лично возникают сомнения. Из пресс-релизов о встречах Лукашенко в Эмиратах нигде не следует конкретно о подписании какого-то договора, о том, что достигнут конкретный договор. Так, некоторые источники говорят, что что-то такое будет, но напомню, что Лукашенко после каждого своего визита заявляет, что «достигнуты договоренности на миллиард долларов» — не важно, будь то с большой страной или с маленькой, и после этого иногда даже подписываются какие рамочные соглашения о сотрудничестве, которые далеко не всегда реализовываются», — заявил экономист.

Кто такой шейх Мухаммед бин Рашид аль-Мактум, с которым дружит Лукашенко?

Это объяснил Евгений Красулин, специалист по неевропейским цивилизациям:

«Мухаммед бин Рашид аль-Мактум - человек, который сейчас является главой эмирата Дубай. И именно при нем Дубай, мы видим, превращается в один из ведущих городов мира... Собственно говоря, строительство - одна из сфер, где Мухаммед бин Рашид занимается делами. Плюс он известен как конезаводчик, недаром ему подарили картину с лошадями, Лукашенко подарил во время своего последнего визита. Так что это человек известный в мире, один из богатейших людей в Эмиратах и вообще в мире, если посмотреть списки Forbes».