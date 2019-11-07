10 самых удивительных фактов о нашей планете 7.11.2019, 15:39

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Многие не знают это до сих пор.

Оказалось, что наша планета даже более странная, чем мы привыкли считать, пишет realist.online.

1. Полюса Земли меняются

Все мы знаем, что Северный полюс находится выше Аляски, а Южный — в пределах полярного плато Антарктиды. Но географические и магнитные полюса планеты — не одно и то же.

За последние 20 млн лет магнитные полюса Земли менялись каждые несколько сотен тысяч лет, а это значит, что если бы 800 тыс. лет назад у вас в руке оказался бы компас, он определил бы север в Антарктиде.

Ученые не до конца понимают, что вызывает эту «полярную акробатику», но процесс является постепенным и происходит в течение тысячелетий. Сейчас северный магнитный полюс Земли движется в сторону географического севера со скоростью 64 км/год.

2. Луна — по-настоящему большой спутник

Луна — пятый по величине естественный спутник планеты Солнечной системы, но соотношение ее радиуса с радиусом Земли делает наш спутник по-настоящему колоссальным. Единственная небесная пара, которая догоняет команду Луна-Земля — Плутон и его спутник Харон. Впрочем, они кружатся друг вокруг друга, потому рассматриваются учеными как двойная планетарная система.

Нам повезло, что Луна такая большая и близкая. В противном случае мы бы никогда не смогли увидеть полное солнечное затмение.

3. Самая большая миграция млекопитающих проходит по воздуху

1,3 млн антилоп гну, которые перемещаются между Кенией и Танзанией — впечатляющее зрелище. Но каждый год между Демократической Республикой Конго и Замбией летает более 10 млн летучих мышей. Это самая большая известная миграция млекопитающих на Земле.

4. В земле живут гигантские грибы

Самые большие живые организмы на Земле — не синие киты, слоны или коралловые рифы. Это грибы. В 1992 году один из таких гигантов (опенок толстоногий) был обнаружен в штате Мичиган (США). Его грибница охватывала 0,37 км².

Ученые, изучающие таинственную гибель деревьев, обнаружили, что виновником оказался еще более «чудовищный» гриб (опенок темный), мицелий которого занимал площадь не менее 8 км².

5. Некоторые места на Земле откровенно инопланентые

На границе Эфиопии и Эритрее находится впадина Данакиль. Это самое жаркое, самое засушливое и одно из самых низких мест на планете. В течение года температура здесь никогда не падает ниже 34 °C, а летом может достигать 63 °C. Кипящие источники, ядовитые газы и лавовые озера делают Данакиль откровенно негостеприимным местом, но даже здесь существует жизнь. В гидротермальных вентиляционных отверстиях обитают экосистемы, которые астробиологи теперь используют в качестве аналога в поисках жизни за пределами Земли.

6. Один остров может похвастаться «подводным водопадом»

Если посмотреть на изображения Google Earth или фотографии путешественников, складывается впечатление, что юго-западное побережье острова Маврикий находится на краю подводного водопада. На самом деле надвигающаяся бездна — всего лишь иллюзия. Океанские течения, несущие ил и песок, создают удивительный узор поверх относительно безобидного морского дна.

7. Под нашими ногами скрыты огромные сокровищницы

На глубине 300 м под мексиканским городком Найка расположена Пещера кристаллов, в которой растут гигантские (до 11 м в длину и 4 м в ширину) кристаллы селенита. Пещеру обнаружили только в 2000 году, когда шахтеры прокладывали новый тоннель для компании «Индустриас Пеньолес».

Температура в пещере достигает 58°С,она почти полностью затоплена, потому исследовать ее чрезвычайно сложно.

Еще одна скрытая сокровищница — самая крупная в мире пещера Шондонг (Вьетнам). Она оставалась скрытой до 1991 года. В ней растет трава и тропические деревья, а места достаточно, чтобы посадить Boeing 747.

8. У нас есть живые «облака»

Иногда в сумерках над землей люди замечают темные облака, стремительно меняющие форму. Они могут казаться живыми — и это действительно так. Сформированные сотнями или тысячами скворцов облако называется мурмурацией. Ученые подозревают, что птицы собираются в эти огромные стаи, когда ищут укрытие от хищником. Но как именно они достигают такой изысканной синхронизации на лету, все еще остается загадкой.

9. В морях и океанах скрыты древние луга

В водах морей и океанов действительно живут цветковые растения. Самые распространенные среди них — травы рода посидония. Они растут большими колониями, образуя подводные луга невероятной красоты.

Посидония — самый долгоживущий организм нашей планеты. ДНК-анализ травы с разных участков луга, произрастающего у побережья Испании, показало, что его возраст может достигать 20 тыс. лет.

10. На Земле протекает «кипящая» река

В глубине тропического леса Амазонии на территории Перу протекает река, температура воды которой достигает 98°С. Исследователь National Geographic Андрес Рузо исследовал реку и неоднократно видел, как случайно попадавшие в нее животные получали сильные ожоги и погибали.

Вода в реке нагрелась не из-за вулканической активности или бурения нефтяных скважин,потому источник геотермальной энергии до сих пор остается для ученых загадкой.