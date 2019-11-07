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Лукашенко: Мой визит в ОАЭ не всем понятен

  • 7.11.2019, 17:13
Лукашенко: Мой визит в ОАЭ не всем понятен

Диктатор находится в эмиратах уже вторую неделю.

7 ноября пошел уже восьмой день с тех пор, как Лукашенко улетел в Объединенные Арабские Эмираты. Как и раньше, кроме старшего сына Виктора он взял с собой и младшего сына Николая, сообщает БелТА.

Cегодня Лукашенко встретился с советником по национальной безопасности ОАЭ шейхом Тахнуном бен Заидом аль-Нахайяном.

- Я прежде всего хочу вас поблагодарить за ту открытость, которую вы проявляете в ходе моего визита в Эмираты. Не во всем понятен, не всем понятен, даже его активные пропагандисты и разработчики не знают, к чему он в конце концов приведет. Тем не менее, весь мир движется в этом направлении. И Эмираты инвестируют колоссальные средства в развитие искусственного интеллекта, - сказал Лукашенко.

Напомним, большую часть времени, которую Лукашенко провел в ОАЭ, его пресс-служба не сообщала о каких-то встречах и официальных мероприятиях. Блогер NEXTA опубликовал информацию, что диктатор может проходить лечение в одной из клиник ОАЭ.


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