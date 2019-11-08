Экс-президент Грузии Саакашвили приехал в Кишинев 4 8.11.2019, 17:59

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Михаил Саакашвили

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Политик готов оказать поддержку действующему правительству Молдовы.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в пятницу приехал в Кишинев, об этом сообщил советник главы Молдовы по международным вопросам Эрнест Варданян, пишет ria.ru.

Премьер Молдовы Майя Санду в июле этого года говорила о том, что хотела бы получить помощь Саакашвили в процессе проведения реформ системы юстиции в стране. Она надеялась пригласить специалистов из его команды, поскольку сам Саакашвили на тот момент был занят участием в предвыборной кампании на Украине. Премьер Молдовы рассчитывала, что международные партнеры смогут дать квалифицированные советы по реформированию молдовской системы юстиции и прокуратуры.

«В Молдову прибыл Михаил Саакашвили. Совпадение? Не думаю!», - написал Варданян на своей странице в Facebook. К посту он прикрепил фото Саакашвили, сделанное в аэропорту Кишинева.

Визит экс-президента Грузии в Кишинев совпал с внутриполитическим кризисом. Парламентская фракция социалистов в пятницу инициировала вотум недоверия правительству Майи Санду.

Саакашвили ранее выразил поддержку правительству Санду и заявил, что готов помогать и делиться опытом.