Полковнику армии Австрии предъявили обвинение в шпионаже в пользу РФ 3 8.11.2019, 18:20

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Он передавал секретные данные на протяжении 25 лет.

Прокуратура австрийского Зальцбурга предъявила обвинение отставному полковнику армии Мартину М. в шпионаже в пользу России, пишет РБК со ссылкой на Kronen Zeitung.

Ему вменяется совершение преступления в разглашении государственных секретов. По информации прокуратуры, 71-летний отставной военный предоставлял куратору из ГРУ «исчерпывающие сведения о системе вооружений и задачах сухопутных и воздушных сил» с 1992 года.

Об уголовном деле в отношении австрийского экс-полковника стало известно в ноябре 2018 года. Мартин М. занимал пост в штабе австрийской армии и передавал секретные данные на протяжении 25 лет.

Со своим куратором-офицером «Юрием» из Главного разведывательного управления России он встречался каждые две недели и получал от него задания. Сведения Мартин передавал с помощью шифрованных писем или по спутниковой связи. За свою работу он получил в общей сложности €300 тыс.

Из-за шпионского скандала министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль отменила свой визит в Россию, запланированный на декабрь 2018 года.

Сам отставной полковник отрицал все обвинения против него, называл себя патриотом и настоящим австрийцем. В свою пользу он приводил тот факт, что знал о подозрениях на протяжении двух месяцев, но все равно не стал скрываться.