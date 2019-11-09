Лукашенко стало плохо 35 9.11.2019, 8:38

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В Сети обсуждают состояние диктатора.

5 ноября в сети появилась информация, что Александр Лукашенко серьезно болен и полетел в Объединенные Арабские Эмираты для тайного лечения.

Об этом сообщил канал NEXTA в Telegram со ссылкой на инсайд от члена белорусской делегации в ОАЭ.

Отмечалось, что в больнице белорусский правитель находится уже много дней и к нему никого, кроме врачей, не допускают.

«Сразу из аэропорта президент поехал в престижную клинику Burjeel Hospital в Абу-Даби. В ее VIP-крыле он лежит уже четвертые сутки. К Лукашенко допускают только местных врачей, а его диагноз строго засекречен», - сообщил источник.

Прибытие Лукашенко в клинику Абу-Даби подтвердили также и другие источники, которые зафиксировали его кортеж у местной больницы.

Также отмечалось, что правитель Беларуси отказался от лечения со стороны белорусских врачей, поскольку остерегается покушения на свою жизнь.

В сети слухи о Лукашенко вызвали ажиотаж.

В комментариях после встречи подписчиков NEXTA на площади Свободы в Минске читатели Charter97.org отмечают, что это мероприятие могло стать ударом для Лукашенко:

«Какие сегодня озабоченные лица у нелюдей — Майдан по ночам снится».

«Лукашенко стало плохо от такого, как зажгли Степа и белорусская молодежь. Думаю, ему стало плохо и от самого фильма «Уголовные материалы» и он улетел лечиться в Эмираты, а тут еще столько людей вышло на площадь! Конец ему близок».

Напомним, что популярный белорусский блогер Степан Светлов (NEXTA), автор фильма «Лукашенко. Уголовные материалы», который набрал более 1,5 миллионов просмотров на youtube.com и около 600 тысяч в других соцсетях, провел встречу подписчиков в Минске на площади Свободы. На встречу пришло около 2 тысяч человек.