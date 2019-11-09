30 лет назад рухнула Берлинская стена 2 9.11.2019, 10:09

Посмотрите, как люди радуются, когда диктатуре приходит конец.

30 лет назад, вечером 9 ноября 1989 года, член политбюро правящей партии ГДР Гюнтер Шабовски случайно объявил на пресс-конференции, что руководство страны разрешило гражданам свободно покидать ее, пишет «Медуза».

Партия правила Восточной Германией 40 лет, в течение которых попытка уехать на Запад считалась тяжким преступлением — в том числе попытка уехать в Западный Берлин, оказавшийся в составе соседней ФРГ и с 1961 года окруженный бетонной стеной.

Стена высотой более 3,6 метров и протяженностью около 160 километров была построена по распоряжению СССР, чтобы предотвратить массовое бегство жителей Восточного Берлина.

За неполных 30 лет ее существования, по самым скромным оценкам, больше 100 человек были убиты при попытке ее преодолеть. Берлинская стена стала одним из главных символов социалистической диктатуры и изоляции — но была разрушена в один день из-за случайного заявления партийного функционера.

Через несколько часов после выступления Шабовски к стене с обеих сторон пришли десятки тысяч человек — к полуночи под всеобщее ликование КПП были открыты. Падение стены сделало почти неизбежным крах ГДР, которая через год объединилась с ФРГ.

«Медуза» публикует снимки фотографов агентства «Магнум» о берлинских событиях ноября 1989 года.

Жители Западного Берлина возле контрольно-пропускного пункта, известного как чекпоинт «Чарли», сразу после объявления об открытии границы. 9 ноября 1989 года.

Фото: Mark Power / Magnum Photos / East News

Жители Западного Берлина забираются на стену. 10 ноября 1989 года

Фото: Mark Power / Magnum Photos / East News

Журналисты ждут возможности поговорить с первыми жителями Восточного Берлина, которые легально попадут в западную часть города. 10 ноября 1989 года

Фото: Mark Power / Magnum Photos / East News

Фото: Raymond Depardon / Magnum Photos / East News