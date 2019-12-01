Истребители и газ: США и Болгария нанесли удар по Кремлю 1 1.12.2019, 8:39

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Фото: ЕРА

Две страны ставят РФ в неудобное положение на Черном море.

25 ноября впервые за семь лет премьер Болгарии посетил Белый дом. Этот визит имеет немалое значение как в целом для региона, где крайне велико влияние Москвы, так, в частности, и для Украины. Особенно в контексте выстраивания при активном содействии, если не под эгидой США, общего фронта противодействия России в Черном море. Данный фронт и примерный со-став его участников просматривался в октябрьском докладе американского аналитического центра RAND, подготовленном по заказу Европейского командования Вооруженных сил Со-единенных Штатов. В предполагаемый черноморский альянс записали, напомним, Украину, Болгарию, Румынию, Молдову.

22 августа президент США Дональд Трамп встречался с румынским коллегой Клаусом Йоханнисом, который накануне снова одержал победу на выборах. Теперь пришла очередь болгарского премьера Бойко Борисова. И нельзя не обратить внимание на тождественность повесток дня во время встреч Йоханниса и Борисова с Трампом. Согласно совместному заявлению премьера Болгарии и президента США, опубликованному на сайте Бе-лого дома, это военно-стратегическое и оборонное сотрудничество, совместные энергетические проекты, борьба с коррупцией, развитие связи 5G в пику Китаю.

Не база, но базочка

Правда, летел Бойко Борисов с копьем наперевес. Он заявил журналистам в самолете на пути в Вашингтон, что не согласится на размещение военно-морской базы НАТО на территории своей страны. "Американцам очень хорошо известно мое отношение к этому вопросу, и вряд ли они озвучат его во время наших переговоров с Трампом", - цитирует Борисова Maritime. При этом премьер вспомнил о том, как в ходе встречи с румынским президентом на корню зарубил идею с созданием совместной флотилии Болгарии, Румынии и Турции.

Однако на самом деле не все так однозначно и с флотилией, и с базой НАТО, поскольку в пер-вом случае мотивом Борисова может быть банальный торг, а во втором - игра на чувствах Трампа, чье отношение к Организации Североатлантического договора всем известно.

У американского президента в НАТО есть плохие и хорошие союзники. Плохим союзником, к примеру, является Германия, которая с вызовом на лице отказывается повышать расходы на оборону до 2% ВВП. А хорошие - это Польша с Румынией. И Болгария тоже, ведь этот показа-тель София преодолеет уже в следующем году благодаря контракту с США стоимостью $1,67 млрд на покупку восьми истребителей F-16 Block 70, боеприпасов, обучение и техподдержку. Истребители должны прибыть в Болгарию в 2023 и 2024 гг. для замены устаревших советских МиГ-29. Что Трамп очень высоко оценил.

Возвращаясь к теме присутствия НАТО в Черном море и противодействия России, следует от-метить: сам Борисов кривит душой, когда заявляет, что море должно оставаться местом для "парусников, туризма и мира", и, мол, потому никакой военно-морской базы НАТО и флотилии трех стран не будет. На самом деле сотрудничество США и Болгарии в рамках НАТО сохраня-ется и имеет тенденцию к развитию, просто оно имеет более выраженный двухсторонний фор-мат. Во-первых, как и с Йоханнисом, стороны во время переговоров обсуждали участие Иници-ативы трех морей, являющейся объединением 12 стран с выходом в Балтийское, Адриатическое и Черное моря. Вашингтон продолжает вести диалог со странами - участницами "Триморья", с лидерами некоторых из них (помимо Румынии это Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Ав-стрия) Трамп уже встретился ранее в этом году.

Во-вторых, в текущем же году в Черном море прошли учения Альянса при участии более 20 кораблей из Болгарии, Румынии, Греции, Турции, а также Канады и Нидерландов. Это не сигнал к созданию совместной флотилии, но подтверждение, что военно-морское сотрудничество в ре-гионе не похоронено. К тому же по результатам переговоров Борисова и Трампа стало извест-но, что в Варне появится координационный центр НАТО для укрепления морского формата ко-операции союзников.

В-третьих, американцы и болгары проводили, проводят и будут проводить совместные учения на полигоне Ново Село и авиабазе Граф Игнатьево.

Газ российский, газ сжиженный

Энергетическое сотрудничество является вторым ключевым пунктом повестки дня Трампа и Борисова. Как и в случае с НАТО, здесь тоже все далеко не однозначно. С одной стороны, Со-фия позволила строительство "Балканского потока", являющегося продолжением "Турецкого потока", по которому в Европу будет поступать российский газ. С другой стороны, власти Бол-гарии активно работают над диверсификацией поставок энергоресурсов.

София завершает реализацию проекта интерконнектора Греция-Болгария (180-километровый газопровод Камотини-Стара-Загора), который станет важной составляющей швейцарско-немецко-норвежского Трансадриатического трубопровода (Греция, Албания, Италия). По нему в ЕС будет поступать газ из Каспийского и Ближневосточного регионов. Это очень важно, учи-тывая, что параллельно в регионе идет активное обсуждение другого проекта газопровода - гре-ко-израильско-кипрского EastMed. С его помощью эти страны смогут поставлять голубое топ-ливо с шельфовых месторождений "Афродита" (Кипр) и "Левиафан" (Израиль).

То есть речь идет об альтернативе российскому газу как в Болгарии, так и на Балканского полу-острове. Кроме того, София уже зарезервировала мощности в плавучем газохранилище, распо-ложенном в Александруполисе, куда, как прогнозировала "ДС" год назад, будет транспортиро-ваться американский сжиженный газ. Болгары будут забирать его посредством Трансбалканско-го трубопровода (Александруполис-Бургас), стремление завершить строительство которого также высоко оценили в Белом доме. Таким образом София не только снизит энергозависимость от России, но и наряду с той же Грецией станет серьезным газовым хабом.

Помимо газового вопроса Трамп и Борисов обсуждали сотрудничество в ядерной энергетике. В частности, Штаты будут поставлять топливо для пока единственной в Болгарии АЭС "Козло-дуй", а также, скорее всего, поучаствуют в строительстве АЭС "Белене". Борисов подтвердил, что они 15 минут обсуждали новую АЭС и он смог убедить американского коллегу в том, что проект хорош и более болгарский, нежели российский. Да, кстати, важный момент: тремя глав-ными инвесторами в АЭС "Белене" являются российский "Росатом" через свою компанию "Атомэнергопром", Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC) и Корейская гидро-атомная корпорация (KHNP). Однако компанию им решили также составить в качестве подряд-чиков и поставщиков американская General Electric и французская Framatom. Это и хорошо, и плохо. Американская компания "размывает" участие россиян в проекте, но и Кремль получает отличную возможность разгонять в медиа месседж о мире и дружбе с американцами через энер-гопроекты на Балканах.

Шпионы и коррупция

Отдельно Борисов и Трамп затронули тему вмешательства РФ во внутренние дела Болгарии. Сама Россия в совместном заявлении не упоминалась: "Соединенные Штаты поддерживают не-давние усилия Болгарии по защите независимости и суверенитета страны от злонамеренного влияния. Мы поддерживаем долгосрочные усилия организаций и учреждений, занимающихся расследованием и выявлением нарушений болгарского законодательства злонамеренными ино-странными факторами, и подтверждаем право Болгарии определять свое будущее".

Впрочем, очевидно, что имеется в виду недавний шпионский скандал при участии секретаря посольства России в Софии, предположительно, Владимира Русяева, которого Госу-дарственное агентство нацбезопасности Болгарии раскрыло на сборе информации (с сентября 2018 г.), представляющей гостайну, за которую он платил болгарским чиновникам с доступом к секретной информации Болгарии, ЕС и НАТО.

Ну, и конечно же, речь также о покушении российских спецслужб на оружейного бизнесмена Емельяна Гебрева в 2015 г. с применением "Новичка" - вероятно, в отместку за постав-ки боеприпасов в Украину. Это происшествие как раз на фоне визита Борисова в Вашингтон по-лучило дополнительную актуализацию благодаря расследованию The Insider, Bellingcat и Der Spiegel. Его авторы раскрыли имена всех сотрудников ГРУ, участвовавших в отравлении Гебре-ва, который, к счастью, выжил; а также расписали подробно график их посещения Болгарии и этапы осуществления покушения.

Для Соединенных Штатов, как и для Великобритании, уже сотрудничающей с Софией в рассле-довании покушений с использованием "Новичка", было бы крайне полезным получать от Болга-рии дополнительную информацию о передвижениях и действиях сотрудников российских спец-служб. Особенно в преддверие президентских выборов в 2020 г.

В обмен на оборонные и энергоконтракты София может рассчитывать на поддержку Вашингто-на, в том числе в борьбе с коррупцией. Примечательно, кстати, что Трамп, часто поднимающий эту тему в диалоге с союзниками (с Украиной, к примеру), и Борисова, и Йоханниса лишь жалко пожурил.

Итоги

Широко распространено мнение, что Болгария подвержена влиянию России. И на это можно было бы списать позицию Бойко Борисова относительно военно-морской базы НАТО. Однако, повторимся, все куда сложнее. Комбинация в данном случае более тонкая и многогранная. Да, одни пророссийские силы обвиняют другие пророссийские силы в антироссийскости, ведя вой-ну за российские деньги и гешефты с Кремлем. В то же время эта интенсивная игра в русофо-бию уже теряет признаки игры, по крайней мере, для масс. К тому же болгарские Realpolitik и радикальный прагматизм, присущий на сегодняшний день многим государствам, вылезает бо-ком россиянам, потому как вырвать Софию из объятий США с течением времени будет слож-нее.

Владислав Гирман, «Деловая столица»