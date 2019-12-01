Данные о проблемах со здоровьем Лукашенко засекретили 15 1.12.2019, 9:27

4,768

Белорус не смог узнать, насколько дееспособен правитель.

Житель Могилева Александр Хамратов попытался выяснить в госорганах, насколько соответствует правде информация о том, что Лукашенко проходил лечение в ОАЭ, сообщает mogilev.online.

Интерес к здоровью правителя напрямую касается государственных интересов. Согласно статье 11 закона «О президенте Республики Беларусь», Лукашенко может быть «досрочно освобожден от должности при стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять обязанности президента».

Могилевский активист Александр Хамратов отреагировал на многочисленные сообщения СМИ о том, что белорусский правитель заимел большие проблемы со здоровьем и проходил лечение в Объединенных Арабских Эмиратах. Также он попытался узнать, зачем с Лукашенко в ОАЭ отправился его младший сын Николай — было ли это «делом государственной важности».

С этой целью он обратился в администрацию Лукашенко, где ему ответили, что о здоровье белорусского правителя всю информацию можно найти в СМИ.

Хамратов попросил конкретизировать, какие же медиа пишут о здоровье Лукашенко, но глава управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц администрации Лукашенко Григорий Шлык посоветовал Хамратову посоветовал обратиться в Министерство информации, а именно — за госреестром СМИ:

— [Вы можете обратиться туда] по интересующим вас вопросам, конкретизировав сведения, которые вам бы хотелось получить, — написал Шлык могилевскому активисту.

На протяжении долгого времени здоровье Лукашенко является фактически тайной для белорусского общества, если не считать единичные инфоповоды в СМИ. Самая громкая история случилась после «президентских выборов» 2016 года — тогда анонимные источники сообщили об инсульте у Лукашенко.

Также, рассказывая о саммите ЕАЭС в Ереване 1 октября этого года, многие СМИ отметили, что Лукашенко спускался по трапу самолета с большим трудом, что может свидетельствовать о проблемах со здоровьем у диктатора.