СМИ: Главнокомандующего флотом РФ унизили в Японии 11 1.12.2019, 10:36

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Россия вспомнила о своем сокрушительном поражении.

Министерство обороны России после инцидента с оскорблением главнокомандующего их флота Николая Евменова направило к берегам Японии два ракетоносца Ту-95МС, сообщает obozrevatel.com.

Соответствующее видео ведомство опубликовало в субботу, 30 ноября.

"Русское ВКСное воинство почло за личное оскорбление казус, случившийся при встрече Главкома ВМФ России с начальником штаба Морских сил самообороны Японии Хироси Ямамурой, и почти сразу, не раздумывая, послало к самурайским берегам два ракетоносца Ту-95МС для восстановления статуса кво", – прокомментировали в Telegram-канале "Оперативная линия".

Военные самолеты пронеслись возле берегов Японии и Южной Кореи. При этом в Минобороны официального объяснения такого шага не дали.

Фото, вызвавшее скандал

Как сообщают СМИ, российскому главкому флота устроили публичный троллинг в Японии. Ямамура во время официальной встречи сфотографировался с гостем на фоне портрета адмирала Хейкатиро Того, который в свое время нанес сокрушительное поражение российской 2-ой эскадре Тихоокеанского флота в Цусимском сражении во время Русско-японской войны 1904-1905 годов.