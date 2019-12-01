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Стали известны подробности масштабного обрушения в минской новостройке

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  • 1.12.2019, 11:23
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Стали известны подробности масштабного обрушения в минской новостройке

В МЧС рассказали детали.

В субботу около семи вечера в строящемся доме на проспекте Дзержинского,19 в Минске обвалились перекрытия. О подробностях ЧП сообщило Минского городское управление МЧС.

В ходе разбирательства установлено, что 30 ноября около 19.00 при проведении строительно-монтажных работ по заливке бетона в металлическую опалубку на 20-м этаже строящегося жилого дома произошло обрушение опалубки с жидким бетоном (около 80 куб. м) и плиты перекрытия 19-го этажа на уровень 18-го этажа строящегося жилого дома на общей площади 400 кв м. На момент проведения работ на 20-м этаже находилось два бетонщика, они не пострадали.

Пострадавших нет, эвакуация не проводилась.

Фото: МЧС

В результате падения строительных конструкций получили повреждения два припаркованных легковых автомобиля: «Пежо 607» и «Опель Астра», которые находились в 20 метрах от объекта.

Причина происшествия устанавливается. Строительно-монтажные работы приостановлены до установления обстоятельств, сообщает МЧС.

Фото: МЧС

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