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Правда о «выборах»
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В Могилеве сняли на видео драку таксистов с пассажирами

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  • 1.12.2019, 11:41
  • 4,846
В Могилеве сняли на видео драку таксистов с пассажирами
Иллюстрационное фото

Водитель такси вызвал подмогу.

В Могилеве таксисты подрались с пассажирами. Причины случившегося пока точно не известны. Видео появилось в сообществе «ДТП и ЧП Могилев», пишет mogilev.online.

По одной из версий, пьяный пассажир либо не оплатил проезд, либо вступил в конфликт с водителем, тот вызвал подмогу, «и понеслась».

«И так будет с каждым, кто не будет рассчитываться и будет думать, что он царь заплативший 3р и ему все можно», — комментируют под видео.


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