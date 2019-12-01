СМИ: Патриарх Кирилл погряз в роскоши 9 1.12.2019, 12:09

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И скрывать это будет все сложнее.

Глава русской православной церкви, патриарх Кирилл, в миру — Владимир Гундяев, будет находиться с визитом в Финляндии с пятого по седьмое мая 2020 года, пишет финское издание Seura (перевод — inosmi.ru).

Склонность отца церкви к роскошному образу жизни вызывает в России неодобрение. Кирилл обеспечил Путину поддержку церкви — и, похоже, ему щедро за это платят.

Патриаршая яхта «Паллада» стоит в водах Валаама

Яхту «Паллада» не один раз видели у Валаамского монастыря. Яхта была замечена на официальных мероприятиях с присутствием Кирилла и была запечатлена на реке Свирь, которая соединяет Онежское озеро с Ладогой. В базе данных «ФлитМон» (FleetMon) тоже есть свидетельства того, что «Паллада» связана с монастырем.

Яхта — подарок Путина?

Яхта «Паллада», которую журналисты объявили подарком Путина Валааму, была передана РПЦ в 2005 годуhttps://t.co/30BGbxFHpt pic.twitter.com/dwjKyNlJgV — #говоритмосква (@govoritmsk) July 12, 2017

Православная церковь то отрицала, то признавала причастность к роскошной яхте. В 2012 году церковь уже попалась на попытке скрыть собственность Кирилла, когда с фотографий убрали часы марки «Бреге» (Breguet) стоимостью 30 тысяч евро. К увлечению патриарха яхтами церковь тоже относится противоречиво.

По одной версии, «Палладу» Кириллу подарил Путин, но президент это отрицает. По другой версии, «Палладу» Валааму мог подарить нефтяной гигант «Лукойл».

Найти доказательства принадлежности роскошной яхты патриарху тяжело. Точно лишь то, что в его распоряжении все же есть яхта, о которой простой россиянин может только мечтать.