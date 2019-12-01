Джонсон поручил обновить стратегию обороны и безопасности Великобритании 1.12.2019, 12:42

Это означает выход страны на передовые позиции в области военно-космических технологий.

Британский премьер Борис Джонсон пообещал в следующем году провести самый масштабный пересмотр стратегии безопасности, обороны и внешней политики страны со времен холодной войны, пишет The Times (перевод — РБК).

Обновление системы обороны предполагает выход ВВС Великобритании на передовые позиции в области военно-космических технологий. «Мы должны провести огромную технологическую модернизацию всех наших сил безопасности, чтобы они смогли противостоять враждебным силам террористов и организованной преступности», — заявил Джонсон, объявляя о планах.

Премьер подчеркнул, что новые отношения в сфере безопасности с Евросоюзом должны идти рука об руку с поддержкой со стороны НАТО. «Несмотря на то, что мы планируем покинуть ЕС, мы обязаны укреплять сотрудничество с Европой в области безопасности. Но основой европейской безопасности с 1949 года является НАТО, и в 70-летие альянса мы должны модернизировать, а не отказываться от него», — заявил он.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб связал необходимость поддержки НАТО с последствиями недавней стрельбы на Лондонском мосту. «В конечном счете, предотвращение террора на наших улицах и углубление сотрудничества в сфере безопасности с нашими партнерами по НАТО — это две стороны одной медали», — написал глава МИДа в материале для The Telegraph. По его словам, финансирование борьбы с терроризмом в следующем году будет увеличено на £70 млн, а к 2021 году этот объем составит £900 млн.

В соответствии с планами, предложенными старшим помощником Джонсона Домиником Каммингсом, будет рассматриваться вопрос об усилении вложений инвестиций в космос и передовые квантовые технологии. По данным The Times, на саммите лидеров стран НАТО в Лондоне 3 и 4 декабря стороны, скорее всего, обсудят «план усиления Балтики», который позволит нарастить военное присутствие в Восточной Европе на случай кризиса с Россией. В следующем году армия США проведет учения в Восточной Европе, отправка британских войск для участия в них могла бы стать одним из способов, с помощью которого премьер Джонсон мог бы продемонстрировать солидарность с Соединенными Штатами, пишет The Times.

Встреча на высшем уровне также может привести к конфликту с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдогано относительно присутствия британского спецназа в Сирии, сообщает газета. Решение присоединиться к американской миссии по охране нефтяных месторождений на северо-востоке Арабской Республики было принято премьером Борисом Джонсоном и министром обороны Беном Уоллесом в начале ноября, когда американские войска начали отходить от пограничных постов, которые сдерживали вторжение Турции в Сирию.

Ранее The Sunday Times со ссылкой на источники в Вооруженных силах Великобритании писала, что в Минобороны страны обсуждается вопрос о сокращении численности армии с 73 тыс. до 60–65 тыс. человек. По информации издания, такой пункт содержался в манифесте Консервативной партии, который был представлен в 2017 году премьером Терезой Мэй. Тогда численность армии составляла 82 тыс. человек.

Сам Джонсон в интервью Sunday Express заявил, что хотел бы увеличить расходы на оборону. По его словам, правительство обязуется ежегодно увеличивать финансирование обороны на 0,5% выше уровня инфляции. Премьер также отметил, что мощный импульс для развития обороны Великобритании может дать передовое поколение военных кораблей. «Я хотел бы видеть расширение в кораблестроении, и я думаю, что тут у нас есть огромные возможности», — сказал он.