В Татарстане потребовали установить памятник воинам, защищавшим Казань от Москвы 1 1.12.2019, 12:56

1,126

В республике все громче заявляют о своей самобытности.

26 ноября Вахитовский районный суд Казани рассмотрел иск пенсионера и активиста татарского национального движения Мудариса Галимзянова к правительству Татарстана. Галимзянов требует от Кабмина Республики Татарстан исполнения своего же решения под номером 93 от 26 февраля 1999 года "О сооружении памятника павшим защитникам Казани в 1552 году".

Поддержать Галимзянова на заседание суда пришли десятки активистов Всетатарского общественного центра (ВТОЦ), сообщает Радио Азатлык. Выступившие в качестве защиты Галимзянова председатель ВТОЦ Фарит Закиев и представитель организации Галишан Нуриахмет потребовали заседание суда отложить, на следующее заседание пригласить представителей Кабинета министров РТ, исполкома города Казани и министерства культуры Татарстана.

Они также предоставили суду ряд документов, среди которых — заявление, сделанное в 2002 году министром культуры РТ, ныне — директором музея-заповедника "Казанский кремль" Зилей Валеевой о завершении работы по изготовлению памятника.

— Они сказали, что для памятника привезен розовый гранит из Испании, из него изготовлен памятник. Пусть общественности покажут этот памятник. Где этот камень?", — с такими словами Галишан Нуриахмет передал письмо судье.

Представитель истца также напомнил, что тема установления памятника защитникам Казани многие годы остается актуальной для общественности, проблема поднималась во многих СМИ. В подтверждение своих слов Галишан Нуриахмет предоставил суду статью, опубликованную в 2018 году в газете "Ватаным Татарстан".

Несмотря на то, что о заседании суда было известно заранее, оказалось, что на него пришла только сторона истца. Представители ответчика в суд не явились. В связи с этим судья Евгения Зыбунова заявила, что для рассмотрения дела разошлет повестки в Кабинет министров РТ, исполком Казани и министерство культуры РТ. Следующее заседание назначено на 16 декабря.

В 2012 году председатель ВТОЦ им. Марата Мулюкова Юнус Камалетдинов и активист центра Мударис Галимзянов подали в суд на Кабмин РТ с требованием исполнения его собственного же решения №93 от 26 февраля 1999 года об установлении памятника павшим при защите Казани в 1552 году. Однако Вахитовский районный суд Казани в удовлетворении иска отказал.

"Постановление Кабмина РТ в установленном порядке не было опубликовано (в газетах "Ватаным Татарстан" и "Республика Татарстан" — ред.), в связи с чем не отвечает признакам нормативно-правового акта. Поэтому постановление не создает каких-либо обязанностей как для заявителей, как и для других граждан РТ", — говорилось в решении суда от 18 ноября 2012 года.

Юнус Камалетдинов и Мударис Галимзянов обжаловали данное решение Вахитовского районного суда в Верховном суде Татарстана. Однако суд не учел предоставленные Мударисом Галимзяновым материалы, а именно, письмо, полученное им 26 декабря 2011 года, в котором глава управления здравоохранения исполкома Казани Р.Ахметов утверждает, что «памятник будет установлен», а также письмо под номером 640-221 от 10 февраля 2010 года, подписанное заместителем министерства культуры РТ Ирадой Аюповой, в котором говорится, что главный элемент памятника — гранитный шар диаметром 1600 сантиметров приобретен в Испании и уже доставлен в Татарстан. Верховный суд оставил решение Вахитовского районного суда без изменения.

Осенью 2019 года Мадарис Галимзянов подал на пересмотр дела в Вахитовский районный суд в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. "Появились сведения о том, что до 2000 года для вступления в законную силу постановлений правительства РТ (Кабмина РТ) их публикация в установленном порядке была необязательной", — пояснил активист в социальных сетях, приглашая представителей общественности принять участие в заседании суда 26 ноября 2019.

После назначения министром культуры Ирада Аюпова ответила на вопрос радио Азатлык о том, рассматривается ли возможность установления памятника защитникам Казани в 1552 году.

"Ко мне никто с эскизом памятника не приходил, официально не обращался. Никакого конкурса не было объявлено, конкурс не был проведен", — сказала министр.